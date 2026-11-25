Diyarbakır Havalimanı'nda ana pistin bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle kapatılmasının ardından hizmete açılan alternatif piste monte edilen yeni Aletli İniş Sisteminin (ILS) denetimi amacıyla deneme uçuşları gerçekleştiriliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Diyarbakır Havalimanı'ndaki pist çalışmaları ve yeni Aletli İniş Sistemi (ILS) sistemine dair geçtiğimiz haftalarda değerlendirmelerde bulunmuştu. Uraloğlu, alternatif pistte başlangıçta ana pistin ILS sisteminden Side Step uygulamasıyla faydalanıldığını belirterek bu piste özel yeni bir iniş sistemi kurulması amacıyla çalışmalara başlandığını hatırlattı. Bakan Uraloğlu, "Çalışmalarımız neticesinde, Diyarbakır Havalimanı'nda hizmete aldığımız alternatif piste yeni ILS sisteminin kurulumunu tamamladık" dedi.

Bakan Uraloğlu, yeni ILS sisteminin kurulum sürecine ilişkin bilgi vererek çalışmaların ana pistte sürdürülen bakım ve onarım faaliyetleriyle eşgüdümlü biçimde yürütüldüğünü kaydetti. Uraloğlu, "12 Ekimde altyapı çalışmalarını tamamladığımız sistemin cihaz montajlarını da 30 Ekim itibarıyla bitirdik" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu'nun yaptığı açıklamaların ardından kalibrasyon uçağı, bugün Diyarbakır semalarında kontrol uçuşuna başladı. 2024 yılında DHMİ envanterine giren çift motorlu TC-FCF jet, uçuş kontrol kalibrasyon seyrini sürdürüyor.