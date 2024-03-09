Donald Trump TikTok'u savunuyor - Son Dakika
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Teknoloji

Donald Trump TikTok'u savunuyor

Donald Trump TikTok\'u savunuyor

Amerikan kongresi tarafından kapatılması konuşulan TikTok platformuna Donald Trump resmen sahip çıktı. Trump, platformun kapatılması durumunda Facebook'un yararlanacağını iddia etti ve destekçilerini bu karara karşı çıkmaya çağırdı. Trump'ın bu tutumu, geçmişteki politikalarıyla çelişiyor ve seçim stratejisi değişikliği olarak değerlendiriliyor. Amerikan kongresinin TikTok hakkındaki kararı ise yakında açıklanacak.

09.03.2024 08:20
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Geçtiğimiz gün hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Amerikan kongresi tarafından kapatılacağı konuşulan TikTok platformuna, Donald Trump resmen sahip çıktı. Böyle bir kararın halkın hiçbir şekilde yararına olmayacağını savunan Trump, platform kapatıldığı takdirde Facebook'a gün doğacağını iddia etti. Böylelikle Mark Zuckerberg'in servetine servet katacağını söyleyen başkan adayı, destekçilerini bu karara karşı çıkmaları konusunda şiddetle uyardı. İşte tüm detaylar…

Donald Trump, TikTok savunucusu oldu

Zuckerberg'i Amerika'daki seçim sonuçlarını manipüle etmekle suçlayan Donald Trump, ünlü girişimciye ağır hakaretler savurdu. Fakat bu açıklamalar, Trump'ın geçmişteki politikalarıyla tamamen zıt olarak nitelendirildi.

Daha önce TikTok'u Çin hükümetine hizmet etmekle suçlayan ve ülkeyi derhal terk etmesi gerektiğini söyleyen başkan adayının bu son ifadeleri, seçimlere yönelik bir strateji değişikliği olarak değerlendiriliyor. Hatta kendisi daha önce platformu önemli bir milli güvenlik sorunu olarak bile göstermişti.

Donald Trump TikTok'u savunuyor

Trump'ın yaptığı u dönüşünün sebebi tam olarak anlaşılamasa da, Amerikan kongresi TikTok hakkındaki son kararını vermeye çok yaklaştı. Çıkacak olumsuz bir karar, sahibi ByteDance firması ile bağını koparmadığı takdirde TikTok'u ülkeden tamamen yasaklamış olacak. Uygulamada içerik üreten bazı kişilerin ise bu durumdan oldukça rahatsız olduğu biliniyor. Tüm bu gelişmelerin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

TikTok, büyük yeniliklerle geliyor!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu yeni strateji doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Donald Trump TikTok'u savunuyor - Son Dakika

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