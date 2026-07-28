DPÜ'de Yaz Okulu Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DPÜ'de Yaz Okulu Başladı

DPÜ\'de Yaz Okulu Başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dumlupınar Üniversitesi'nde lise öğrencilerine yönelik teknoloji atölyeleri yaz okulu başladı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Milli Teknoloji Atölyesi tarafından lise öğrencilerine yönelik düzenlenen Milli Teknoloji Atölyeleri Lise Yaz Okulu başladı. Üç hafta sürecek programda öğrenciler, teknoloji ve mühendislik alanlarında uygulamalı eğitim alarak proje geliştirme deneyimi kazanacak.

Salı, çarşamba ve perşembe günleri gerçekleştirilecek yaz okulunda katılımcılara toplam 36 saatlik uygulamalı eğitim verilecek. Programla öğrencilerin teknoloji, mühendislik, tasarım ve üretim alanlarını yakından tanımaları, teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürmeleri ve proje geliştirme becerilerini artırmaları hedefleniyor.

Yaz okulunun ilk haftasında iş sağlığı ve güvenliği, hassas ölçüm teknikleri, temel mekanik uygulamalar, lehimleme ve Tinkercad programıyla üç boyutlu tasarım eğitimleri veriliyor. Öğrenciler, atölyede bulunan teknik ekipmanları uzman eğitmenlerin gözetiminde kullanma fırsatı buluyor.

Programın ikinci haftasında ise üç boyutlu yazıcılar, hızlı prototipleme, Arduino uygulamaları, sensör teknolojileri ve yapay zeka araçları üzerine eğitimler gerçekleştirilecek. Bu kapsamda öğrenciler, tasarladıkları modelleri üretime dönüştürerek elektronik sistemlerin çalışma prensiplerini uygulamalı olarak deneyimleyecek.

Son haftada ise takım çalışması, proje fikri geliştirme, ön değerlendirme raporu hazırlama ve etkili proje sunumu konularına odaklanılacak. Program sonunda öğrenciler geliştirdikleri projeleri sunarak eğitim sürecinde edindikleri bilgi ve becerileri ortaya koyacak.

Üç boyutlu yazıcılar, elektronik ve robotik sistemler ile tasarım ve prototipleme araçlarının yer aldığı Milli Teknoloji Atölyesi, öğrencilere fikirlerini somut ürünlere dönüştürebilecekleri kapsamlı bir çalışma ortamı sunuyor. Yaz okuluyla gençlerin teknoloji üretme, problem çözme ve takım çalışması becerilerinin geliştirilmesi, teknolojiyi yalnızca kullanan değil aynı zamanda tasarlayan ve üreten bireyler olarak yetişmeleri amaçlanıyor.

Programın ilk haftasında öğrencilerle bir araya gelen DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, yaz tatilini eğitimle değerlendiren öğrencileri tebrik etti. Kızıltoprak, üniversitenin bilimsel ve teknolojik altyapısının gençlerin kullanımına sunulmasının önemine dikkat çekerek, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine katkı sağlayacak gençlerin yetişmesine yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji DPÜ'de Yaz Okulu Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan yalanlama geldi: ABD ile ateşkes anlaşması yok, müzakere yapmıyoruz İran'dan yalanlama geldi: ABD ile ateşkes anlaşması yok, müzakere yapmıyoruz
Fuhuş operasyonunda çarpıcı detay Sahibi kadın çıktı Fuhuş operasyonunda çarpıcı detay! Sahibi kadın çıktı
Başlamadan bitecekti Kız istemeye gelen aileye büyük ayıp Başlamadan bitecekti! Kız istemeye gelen aileye büyük ayıp
TFF 3. Lig ekibi Altay sahaya yine inemedi TFF 3. Lig ekibi Altay sahaya yine inemedi
Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı
Sergen Yalçın’ın “Bende yeri yok“ diyerek gönderdiği yıldıza 20 milyon Euro’luk teklif Sergen Yalçın'ın "Bende yeri yok" diyerek gönderdiği yıldıza 20 milyon Euro'luk teklif

11:53
İstanbul’da 4 ilçe belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor
İstanbul'da 4 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
11:28
Özgür Özel’den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması
Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması
11:21
Bu iddia ilk kez dillendirildi: İBB yönetimi el değiştirebilir
Bu iddia ilk kez dillendirildi: İBB yönetimi el değiştirebilir
11:05
Uğur Mumcu dosyası raftan iniyor İşte ağabeyinin işaret ettiği baş şüpheli
Uğur Mumcu dosyası raftan iniyor! İşte ağabeyinin işaret ettiği baş şüpheli
10:40
Japonya’da 7,1 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
10:30
Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar
Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 12:05:34. #7.13#
SON DAKİKA: DPÜ'de Yaz Okulu Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.