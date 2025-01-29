Dr. Ekrem Teymur: \'DeepSeek yapay zekası ABD teknoloji devlerini sarstı

Teknoloji

Haberler.com'un kurucusu Dr. Ekrem Teymur, yapay zeka alanında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Çin merkezli yapay zeka şirketi DeepSeek'in yeni uygulaması, kısa sürede global teknoloji piyasasında büyük bir etki yarattı.

Tarihin En Hızlı İndirilen Uygulaması

Dr. Teymur, Deepseek'in yeni yapay zeka uygulamasının App Store ve diğer platformlarda yayınlanmasının ardından tarihin en hızlı indirilen uygulaması haline geldiğini belirtti. "Bu gelişme Amerikalı teknoloji devlerini şoke etti. Nvidia'nın hisseleri bir günde %17 değer kaybetti ki bu yaklaşık 600 milyar dolarlık bir kayıp anlamına geliyor" dedi. Teymur, benzer şekilde Microsoft, Google ve Meta gibi şirketlerin de değer kaybettiğini vurguladı.

Maliyet Avantajı Rekabeti Şekillendiriyor

DeepSeek'in büyük başarısının ardındaki en dikkat çekici unsur ise iddia edilen düşük geliştirme maliyeti. Çinli şirket, bu yapay zeka uygulamasını sadece 6 milyon dolara geliştirdiğini açıklarken, Amerikalı şirketlerin milyarlarca dolarlık bütçeler harcadığı biliniyor. "Meta'nın yapay zeka bütçesi 2025 yılı için 80 milyar dolar olarak açıklandı. Ancak bir tarafta milyar dolarlık yatırımlar varken, diğer tarafta 6 milyon dolarlık maliyetlerle aynı başarı yakalanıyorsa, bu durum büyük şirketlerin hisselerini olumsuz etkiler" dedi.

Dr. Teymur, DeepSeek'in 6 milyon dolarlık maliyet iddiasına şüpheyle yaklaşarak gerçek maliyetin 100-200 milyon dolar aralığında olabileceğini söyledi. "Bu tür projelerde kullanılan çip sayısı ve maliyetler düşünüldüğünde bu rakamlar daha gerçekçi görünüyor" diye ekledi.

Çin'in Devlet Desteği ve Küresel Hedefleri

DeepSeek'in başarısının arkasında Çin devletinin desteği bulunuyor. Dr. Teymur, Çin Başbakanı'nın teknoloji ve yapay zeka konularındaki açıklamalarını hatırlatarak, "DeepSeek'in kurucusunun da yer aldığı toplantılar, Çin'in yapay zeka projelerini tüm gücüyle desteklediğini gösteriyor" dedi.

2030 yılında yapay zeka piyasasının değerinin 15.7 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini belirten Dr. Teymur, bu büyüklüğün şu anki petrol piyasasının yaklaşık beş katı olduğunu ifade etti. "Büyük devletler, bu devasa pazarda yer almak için her türlü yolu deneyecek" diye ekledi.

ABD ve Çin Rekabeti Derinleşiyor

Dr. Teymur, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yapay zekayı birinci öncelik olarak belirlediğini hatırlatarak, "Trump, Çinli şirketlerin yükselişine karşı teknoloji ambargolarını daha da sertleştirebilir. Ancak bu tür yasakların ne kadar etkili olacağını zaman gösterecek" yorumunda bulundu.

Çinli DeepSeek'in piyasaya hızlı girişi ve maliyet avantajı, küresel yapay zeka rekabetini yeniden şekillendiriyor. Bu gelişmelerin gelecekte teknoloji devlerini ve uluslararası ilişkileri nasıl etkileyeceği merak konusu.