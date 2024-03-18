Dune 2 Gişede Büyük Başarı Yakalıyor

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Büyük bütçelerle çekilen ve devasa tanıtım süreçlerinden geçen yapımların gişede adeta çakıldığı son dönemde Dune 2 (Dune: Part Two) gibi yapımlar sinema sektöründeki düşüşü tersine çeviriyor. Zira bünyesinde Timothée Chalamet ve Zendaya gibi oyuncuları barındıran popüler film gişedeki başarısını sürdürüyor. İşte Dune 2 gişesi!

Dune 2, dünya genelinde yaklaşık 500 milyon dolar gişe yaptı

Variety tarafından paylaşılan son raporlara göre Dune 2'nin gişesi bugünün sonunda 500 milyon doların üzerine çıkacak. Filmin anlık hasılatı ise bu makalenin yazıldığı sırada 494,7 milyon seviyelerinde. Hatta 2021'de çıkış yapan ilk yapımın 434,8 milyon dolarlık hasılatını göz önüne aldığımızda gösterimi devam eden ikinci filmin toplam hasılatının 600 milyon dolara yaklaşmasını ve hatta geçmesini bile bekleyebiliriz.

Dune 2 (Dune: Part Two), 1 Mart'ta beyaz perdeyle buluştu. Yapım, Kuzey Amerika'da ilk haftasında 81,5 milyon dolarlık gişesiyle 2021'de vizyona giren Dune: Çöl Gezegeni isimli ilk filmi ikiye katlayarak adından söz ettirdi. Yapım aynı zamanda dünya genelinde 97 milyon dolarlık hasılatı ile toplamda 178,5 milyon dolar gelir elde etti.

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Dune 2'de ana oyuncu kadrosu korunuyor. Yani ilk filmde karşımıza çıkan Timothee Chalamet (Paul Atreides), Zendaya (Chani) ve Stellan Skarsgaard (Baron Vladimir Harkonnen) gibi oyuncuları devam filminde de görüyoruz. Bununla birlikte bu isimlere ek olarak Florence Pugh'ın Prenses Irulan ve Austin Butler'ın ise Feyd-Rautha rollerini canlandırdığını belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Dune 2 toplamda ne kadar gişe yapabilir? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!