Düzce'de Bilim ve Kültür Şenliği - Son Dakika
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Düzce'de Bilim ve Kültür Şenliği

Düzce\'de Bilim ve Kültür Şenliği
11.06.2026 15:17
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Öğrencilerin projeleri ve etkinlikler Düzce'de düzenlenen şenlikte beğeni topladı.

81 Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliği"nde öğrencilerin hazırladığı yenilikçi projeler ve kültürel etkinlikler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Etkinliğe; Düzce Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, milli eğitim yöneticileri, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Şenlik kapsamında, öğrenciler tarafından yıl boyunca akademik, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda hazırlanan çalışmalar ziyaretçilere tanıtıldı. Gün boyu devam eden etkinliklerde stantları gezen protokol üyeleri ve katılımcılar, öğrencilerin bilimsel projelerini yakından inceleyerek bilgi aldı.

Öğrencilerin yeteneklerini sergileme fırsatı bulduğu ve ortaya konulan projelerin beğeni topladığı şenlik, programın hazırlanmasında emeği geçen yönetici, öğretmen ve öğrencilere tebriklerin iletilmesinin ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Teknoloji Düzce'de Bilim ve Kültür Şenliği - Son Dakika

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