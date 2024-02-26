Akıllı telefon sektöründe batarya kapasiteleri gün geçtikçe artıyor. Bundan birkaç sene önce 3 bin mAh'lik piller yeterli sayılırken, 2024 itibariyle 5 bin mAh'lik bataryalar bile yeterli gelmiyor. Peki tamı tamına 28 bin mAh'lik Energizer Hard Case P28K modeline ne diyorsunuz? Tam şarjla 122 saat konuşma süresi ve 2 bin 252 saate kadar bekleme süresi sunan Energizer Hard Case P28K MWC 2024'te tanıtıldı.
Energizer Hard Case P28K özellikleri
Energizer Hard Case P28K; yukarıda da belirttiğimiz üzere 33W hızlarında şarj olabilen 28 bin mAh'lik bir bataryayla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Bunun yanı sıra IP69 sertifikası sayesinde toza, suya ve hatta aşırı sıcaklıklara karşı dayanıklı olduğunu belirtelim.
Akıllı telefona güç veren işlemci MediaTek MT6789. 6 nm mimariyle üretilen yonga seti; 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G57 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.
MWC 2024'e saatler kaldı! Peki fuarda neler bekleniyor?
Cihazda 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama mevcut olacak. Burada depolamada artırıma imkan veren microSD desteğinin olup olmadığını maalesef bilmiyoruz.
Telefonda 6,78 inç 1080p çözünürlüklü LCD bir panel yer alacak. Cihazda 5G desteği mevcut olmazken, kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini çalıştırıyor. Dahası, üçlü kamera kurulumuyla geldiğini belirtelim. Ancak şu anda ürünün kameralarıyla ilgili herhangi bir detay yok.
Energizer Hard Case P28K modeli dünya genelinde 270 dolarlık bir fiyat etiketiyle satılacak. Son olarak cihazın bu yılın ekim ayında satılması bekleniyor.
Son Dakika › Teknoloji › Energizer Hard Case P28K: 28.000 mAh Bataryalı Telefon MWC 2024'te Tanıtıldı - Son Dakika MHP lideri Devlet Bahçeli, doğum günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70 adet gül gönderdi. Erdoğan da Bahçeli'nin bu jestine "Devlet Bey nezaketini yine gösterdi, çok da zengin bir nezaket. Yaşımın miktarında güller gönderdi" sözleriyle karşılık verdi. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak olan Süper Kupa maçında Şanlıurfa Stadı'ndaki teknik ve altyapı yetersizliği sebebiyle ''yarı otomatik ofsayt sistemi' kullanılmayacak. Kars'ta CHP'nin DEM Parti ile yaptığı ittifaktan rahatsız olduklarını dile getiren çok sayıda CHP'li, partilerinden istifa ederek MHP'ye katıldı. MHP rozetleri İl Başkanı Tolga Adıgüzel tarafından takılan kişiler, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini açıkladı. Avcılar'da bir binanın bodrum katında çıkan yangında 19 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sırasında balkona çıkarak yardım isteyenler, dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. AK Parti Genel Merkez'de soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüde dile getirdiği "Ben seçimi kazanırsam yine AK Parti'de olacağım diyen sirk cambazlarına pirim vermeyin" sözleriyle Yeniden Refah Partisi'ne gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi. Erdoğan, "Ben onların adını anmadım" diyerek soruyu soran muhabire "Kendine gel" uyarısında bulundu. Fenerbahçe, Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü maçında Fred'i riske etmeme kararı aldı. Sakatlığını yeni atlatan oyuncu, Eryaman Stadyumu'nun zemininden ötürü kadroya alınmayacak. DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e verdiği cevapta 'Evet size kaybettireceğiz' dedi. Sakık ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Topal Osman'a bağlıyım' sözüne karşılık olarak 'Biz de Şeyh Sait, Seyit Rıza'nın torunlarıyız' ifadesini kullandı. MKE Ankaragücü maçında tribünlere yönelik yaptığı hareket sonrası tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi 1 maç men ve 19 bin 500 TL'lik para cezası aldı. Icardi'nin 1 maçlık cezasına Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe'den de tepki geldi. Konserlerine hız kesmeden devam eden Petek Dinçöz, Kıbrıs'taki konserine 4,5 milyon TL'lik takıları ve siyah özel tasarım elbisesiyle çıktı. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken Dinçöz, bir de İnci Taneleri dizisindeki Dilber'in pavyon dansını yaptı.
ÖzellikDeğerBatarya Kapasitesi28.000 mAhŞarj Hızı33WDayanıklılıkIP69 (toz, su ve aşırı sıcaklığa dayanıklı)İşlemciMediaTek MT6789İşlemci Çekirdekleri2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76, 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55Grafik BirimiMali-G57 MC2RAM8 GBDahili Depolama256 GBMicroSD DesteğiBilinmiyorEkran Boyutu6,78 inçEkran Çözünürlüğü1080pEkran TürüLCD5G DesteğiYokİşletim SistemiAndroid 14KameraÜçlü kamera kurulumu, detaylar bilinmiyorFiyat270 dolarÇıkış TarihiEkim 2024
Son Dakika › Teknoloji › Energizer Hard Case P28K: 28.000 mAh Bataryalı Telefon MWC 2024'te Tanıtıldı - Son Dakika
MHP lideri Devlet Bahçeli, doğum günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70 adet gül gönderdi. Erdoğan da Bahçeli'nin bu jestine "Devlet Bey nezaketini yine gösterdi, çok da zengin bir nezaket. Yaşımın miktarında güller gönderdi" sözleriyle karşılık verdi.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak olan Süper Kupa maçında Şanlıurfa Stadı'ndaki teknik ve altyapı yetersizliği sebebiyle ''yarı otomatik ofsayt sistemi' kullanılmayacak.
Kars'ta CHP'nin DEM Parti ile yaptığı ittifaktan rahatsız olduklarını dile getiren çok sayıda CHP'li, partilerinden istifa ederek MHP'ye katıldı. MHP rozetleri İl Başkanı Tolga Adıgüzel tarafından takılan kişiler, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini açıkladı.
Avcılar'da bir binanın bodrum katında çıkan yangında 19 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sırasında balkona çıkarak yardım isteyenler, dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
AK Parti Genel Merkez'de soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüde dile getirdiği "Ben seçimi kazanırsam yine AK Parti'de olacağım diyen sirk cambazlarına pirim vermeyin" sözleriyle Yeniden Refah Partisi'ne gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi. Erdoğan, "Ben onların adını anmadım" diyerek soruyu soran muhabire "Kendine gel" uyarısında bulundu.
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü maçında Fred'i riske etmeme kararı aldı. Sakatlığını yeni atlatan oyuncu, Eryaman Stadyumu'nun zemininden ötürü kadroya alınmayacak.
DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e verdiği cevapta 'Evet size kaybettireceğiz' dedi. Sakık ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Topal Osman'a bağlıyım' sözüne karşılık olarak 'Biz de Şeyh Sait, Seyit Rıza'nın torunlarıyız' ifadesini kullandı.
MKE Ankaragücü maçında tribünlere yönelik yaptığı hareket sonrası tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi 1 maç men ve 19 bin 500 TL'lik para cezası aldı. Icardi'nin 1 maçlık cezasına Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe'den de tepki geldi.
Konserlerine hız kesmeden devam eden Petek Dinçöz, Kıbrıs'taki konserine 4,5 milyon TL'lik takıları ve siyah özel tasarım elbisesiyle çıktı. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken Dinçöz, bir de İnci Taneleri dizisindeki Dilber'in pavyon dansını yaptı.
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