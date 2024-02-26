Energizer Hard Case P28K: 28.000 mAh Bataryalı Telefon MWC 2024'te Tanıtıldı - Son Dakika
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Teknoloji

Energizer Hard Case P28K: 28.000 mAh Bataryalı Telefon MWC 2024'te Tanıtıldı

Energizer Hard Case P28K: 28.000 mAh Bataryalı Telefon MWC 2024\'te Tanıtıldı

Akıllı telefon sektöründe batarya kapasiteleri gün geçtikçe artıyor. Energizer Hard Case P28K modeli, 28.000 mAh'lik bataryasıyla dikkat çekiyor. Tam şarjla 122 saat konuşma süresi ve 2.252 saate kadar bekleme süresi sunan telefon, IP69 sertifikası sayesinde toza, suya ve aşırı sıcaklıklara karşı dayanıklı. MediaTek MT6789 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB dahili depolama, 6,78 inç 1080p LCD ekran gibi özelliklere sahip olan cihaz, Android 14 işletim sistemiyle çalışıyor. Energizer Hard Case P28K'nın fiyatı 270 dolar olarak belirlendi ve Ekim 2024'te satışa sunulması planlanıyor.

26.02.2024 16:13
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Akıllı telefon sektöründe batarya kapasiteleri gün geçtikçe artıyor. Bundan birkaç sene önce 3 bin mAh'lik piller yeterli sayılırken, 2024 itibariyle 5 bin mAh'lik bataryalar bile yeterli gelmiyor. Peki tamı tamına 28 bin mAh'lik Energizer Hard Case P28K modeline ne diyorsunuz? Tam şarjla 122 saat konuşma süresi ve 2 bin 252 saate kadar bekleme süresi sunan Energizer Hard Case P28K MWC 2024'te tanıtıldı.

Energizer Hard Case P28K özellikleri

Energizer Hard Case P28K; yukarıda da belirttiğimiz üzere 33W hızlarında şarj olabilen 28 bin mAh'lik bir bataryayla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Bunun yanı sıra IP69 sertifikası sayesinde toza, suya ve hatta aşırı sıcaklıklara karşı dayanıklı olduğunu belirtelim.

Energizer Hard Case P28K: 28.000 mAh Bataryalı Telefon MWC 2024'te Tanıtıldı

Akıllı telefona güç veren işlemci MediaTek MT6789. 6 nm mimariyle üretilen yonga seti; 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G57 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

MWC 2024'e saatler kaldı! Peki fuarda neler bekleniyor?

Cihazda 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama mevcut olacak. Burada depolamada artırıma imkan veren microSD desteğinin olup olmadığını maalesef bilmiyoruz.

Telefonda 6,78 inç 1080p çözünürlüklü LCD bir panel yer alacak. Cihazda 5G desteği mevcut olmazken, kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini çalıştırıyor. Dahası, üçlü kamera kurulumuyla geldiğini belirtelim. Ancak şu anda ürünün kameralarıyla ilgili herhangi bir detay yok.

Energizer Hard Case P28K modeli dünya genelinde 270 dolarlık bir fiyat etiketiyle satılacak. Son olarak cihazın bu yılın ekim ayında satılması bekleniyor.

ÖzellikDeğerBatarya Kapasitesi28.000 mAhŞarj Hızı33WDayanıklılıkIP69 (toz, su ve aşırı sıcaklığa dayanıklı)İşlemciMediaTek MT6789İşlemci Çekirdekleri2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76, 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55Grafik BirimiMali-G57 MC2RAM8 GBDahili Depolama256 GBMicroSD DesteğiBilinmiyorEkran Boyutu6,78 inçEkran Çözünürlüğü1080pEkran TürüLCD5G DesteğiYokİşletim SistemiAndroid 14KameraÜçlü kamera kurulumu, detaylar bilinmiyorFiyat270 dolarÇıkış TarihiEkim 2024

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Energizer Hard Case P28K: 28.000 mAh Bataryalı Telefon MWC 2024'te Tanıtıldı - Son Dakika

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