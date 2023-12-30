Epic Games Store\'da Ücretsiz Oyun: Snakebird Complete

Epic Games Store yılbaşı indirimleri kapsamında 29 Aralık tarihi itibarıyla ücretsiz dağıtılacak oyun açıklandı. Yılbaşı süresince her gün farklı bir oyunu ücretsiz hale getiren mağaza, böylece hem büyük bütçeli hem de bağımsız yapımlardan oluşan geniş bir yelpazeye erişim sağlıyor. İşte Epic Games Store 29 Aralık ücretsiz oyunu.

Epic Games Store 29 Aralık ücretsiz oyunu

Epic Games, bugün itibarıyla Snakebird Complete'ı ücretsiz olarak erişime açtı. 2D grafikleri ve renkli dünyasıyla dikkat çeken yapım, Snakebird (2015) ve Snakebird Primer (2019) barındırıyor. Yılan-kuş melezi yaratıkları kontrol edeceğiniz Snakebird'de amacınız olduğunca çok meyveyi yiyebilmek.

Bir yılanın vücuduna ve bir kuşun kanatlarına sahip olan karakterler yardımıyla hedeflerinize ulaşmanız gerekecek. Ancak bu karakteri oluştururken bulmacaları çözmeli ve farklı yetenekleri bir araya getirmelisiniz. Snakebird Complete 30 Aralık 19.00'a kadar ücretsiz olacak.

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Snakebird Complete'ın her seviyesi ise zorluğu artıran yeni mekanikler sunuyor. Bulmaca severlerin göz atması gereken bu yapım, mantık ve problem çözme becerilerini kullanmak isteyenleri eğlendirecek gibi duruyor. Steam'de 100 TL'den satıldığını da belirtelim.

Oyuna ücretsiz şekilde sahip olabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

Adım: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulaması üzerinden oturum açın.

Adım: "Snakebird Complete" sayfasına girin.

Adım: Sağ taraftaki satın alma butonuna tıklayın.

Adım: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

Epic Games geçtiğimiz gün ise "kedili Diablo" oyunu Cat Quest'i ücretsiz hale getirmişti. Felingard isimli renkli dünyada geçen aksiyon oyunu, bir kediyi canlandırmanızı anlatıyor. Bu kapsamda kedilerin keşfedeceği birçok detaya yer veriyor.