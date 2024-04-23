Epic Games Store, Türk Lirası Zammı Öncesi Oyun Önerileri Sunuyor

Teknoloji

Geçen sene Türk lirasını kaldırıp dolara geçiş yapan Steam, Türk oyunculara büyük bir darbe vurmuştu. Geçtiğimiz günlerde çıkan bir habere göre Epic Games Store da benzer bir adım atıyor. Öyle ki şirket, oyun geliştiricilerine bir mail gönderdi. Biz de Epic Games Store'da zamlanmadan önce kütüphanenize ekleyebileceğiniz oyun önerileri sıraladık.

Epic Games Store'da zamlanmadan önce kütüphanenize ekleyebileceğiniz oyun önerileri!

Epic Games Store'un geliştiricilere gönderdiği mailde Ürünlerin farklı bölgelerde adil ve tutarlı bir şekilde fiyatlandırılmasını sağlamak amacıyla ortaklarımıza, ürün tekliflerine özel önerilen bölgesel fiyat sınıfları sunuyoruz. Şu anda bu bölgesel fiyat sınıflarını, mevcut kuralları ve döviz kurlarını en iyi şekilde yansıtacak şekilde güncelliyoruz." yazıyordu.

Son yıllarda Türk lirasının giderek değer kaybetmesi sebebiyle fiyatlarda ülkemiz için de bir düzenleme yapılması bekleniyor. Bu bağlamda son kale olarak görülen Epic Games Store'da yakın zamanda yıkılacak gibi görünüyor.

Epic Games Store'da zamlanmadan önce kütüphanenize ekleyebileceğiniz oyun önerileri listesine God of War'dan Red Dead Redemption 2'ye, Chivalry 2'den Marvel's Spider-Man: Miles Morales'a ve Sherlock Holmes Chapter One'dan Hello Neighbor'a kadar birçok yapımı dahil ettik. Söz konusu yapımlara fiyatlarıyla birlikte aşağıdan ulaşabilirsiniz.