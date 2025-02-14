Ethereum Blockchain ağı için büyük gün - Son Dakika
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Ethereum Blockchain ağı için büyük gün

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Ethereum geliştiricileri, Nisan ayında ana ağda uygulanması planlanan Pectra yükseltmesi için test sürecini başlattı. Holesky ve Sepolia test ağlarında denenecek yükseltme, maksimum doğrulayıcı stake limitini 32'den 2.048 ETH'ye yükseltmeyi ve rollup ölçeklenebilirliğini artırmayı hedefliyor. Bu kapsamlı güncelleme, Ethereum Blockchain ağının yeteneklerini önemli ölçüde genişletecek.

14.02.2025 18:02
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Ethereum ekosistemi için yeni bir dönem başlıyor. Pectra yükseltmesi, kripto cüzdanlarında kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi ve ağın ölçeklenebilirliğini artırmayı hedefliyor. Test sürecinin ilk aşaması 24 Şubat'ta Holesky'de, ikinci aşaması ise 5 Mart'ta Sepolia'da gerçekleştirilecek.

Ethereum Ağı En Kapsamlı Güncellemesine Hazırlanıyor

Ethereum geliştiricileri bugün test ağları için Pectra yükseltmesine özel istemci yazılımını yayınladı. Bu önemli adım, ana ağ lansmanı öncesinde yazılımın güvenliğini ve performansını test etmeyi hedefliyor.

Geliştiriciler 6 Mart'ta bir Tüm Çekirdek Geliştiriciler (ACD) etkinliğini organize edecek. Bu toplantıda ana ağ yükseltme tarihi belirlenecek. Şu an için hedef tarih 8 Nisan olarak planlanıyor.

Pectra yükseltmesi, Ethereum Blockchain ağının yeteneklerini önemli ölçüde artıracak. Yükseltme kapsamında kripto cüzdanlarında kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, maksimum doğrulayıcı stake limitinin yükseltilmesi ve rollup ölçeklenebilirliğinin artırılması hedefleniyor.

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Ethereum Blockchain ağı için büyük gün

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