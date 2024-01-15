FAST Sistemi Çöktü: Kullanıcılar Sıkıntı Yaşıyor

Türkiye'nin finansal teknoloji alanındaki önemli gelişmelerden biri olan onların Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemi, bugün meydana gelen bir çökme nedeniyle kullanıcılarına önemli sıkıntılar yaşattı. Peki bu ne anlama geliyor?

FAST sistemi neden çöktü? Bazı kullanıcılar erişebiliyor

FAST sisteminin çökmesi, para transfer işlemlerinin gerçekleştirilememesi ve birçok bankanın bu durumdan etkilenmesi anlamına geliyor. Zira Türkiye'de farklı bankalar arasında hızlı, güvenli ve kesintisiz para transferi yapılmasını sağlayan bir alt yapı olarak kullanılıyor.

Ancak, bugün meydana gelen teknik sorunlar, kullanıcıların bu hizmetten yararlanamamasına ve bankaların müşterilerine çözüm sunamamasına neden oldu. Ayrıca birçok banka müşterisi, online ve mobil bankacılık uygulamalarına erişim sağlayamazken, para transfer işlemleri de sekteye uğradı.

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Bu durum, hem bireysel hem de kurumsal müşterilerin günlük finansal işlemlerini gerçekleştirmelerini engelledi. Fakat an itibariyle bazı kullanıcılar sisteme erişebildiğini söylüyor. Yani sistem düzelmeye başlamış gibi gözüküyor. Biz de yeni bilgiler geldikçe haberimizi güncelleyeceğiz.