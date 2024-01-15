 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
FAST Sistemi Çöktü: Kullanıcılar Sıkıntı Yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi

FAST Sistemi Çöktü: Kullanıcılar Sıkıntı Yaşıyor

Türkiye'nin finansal teknoloji alanındaki önemli gelişmelerden biri olan Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemi, bugün meydana gelen bir çökme nedeniyle kullanıcılarına önemli sıkıntılar yaşattı. FAST sisteminin çökmesi, para transfer işlemlerinin gerçekleştirilememesi ve birçok bankanın bu durumdan etkilenmesi anlamına geliyor. Bugün meydana gelen teknik sorunlar, kullanıcıların bu hizmetten yararlanamamasına ve bankaların müşterilerine çözüm sunamamasına neden oldu. Hem bireysel hem de kurumsal müşterilerin günlük finansal işlemlerini gerçekleştirmelerini engelleyen bu durum, bazı kullanıcıların sisteme erişebildiğini söylemesiyle birlikte düzelmeye başlamış gibi görünüyor.

FAST Sistemi Çöktü: Kullanıcılar Sıkıntı Yaşıyor
15.01.2024 - 18:28,
Abone Ol

Türkiye'nin finansal teknoloji alanındaki önemli gelişmelerden biri olan onların Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemi, bugün meydana gelen bir çökme nedeniyle kullanıcılarına önemli sıkıntılar yaşattı. Peki bu ne anlama geliyor?

FAST sistemi neden çöktü? Bazı kullanıcılar erişebiliyor

FAST sisteminin çökmesi, para transfer işlemlerinin gerçekleştirilememesi ve birçok bankanın bu durumdan etkilenmesi anlamına geliyor. Zira Türkiye'de farklı bankalar arasında hızlı, güvenli ve kesintisiz para transferi yapılmasını sağlayan bir alt yapı olarak kullanılıyor.

FAST Sistemi Çöktü: Kullanıcılar Sıkıntı Yaşıyor

Ancak, bugün meydana gelen teknik sorunlar, kullanıcıların bu hizmetten yararlanamamasına ve bankaların müşterilerine çözüm sunamamasına neden oldu. Ayrıca birçok banka müşterisi, online ve mobil bankacılık uygulamalarına erişim sağlayamazken, para transfer işlemleri de sekteye uğradı.

FAST para gönderme limiti değişti! İşte 2024 için yeni limit

Bu durum, hem bireysel hem de kurumsal müşterilerin günlük finansal işlemlerini gerçekleştirmelerini engelledi. Fakat an itibariyle bazı kullanıcılar sisteme erişebildiğini söylüyor. Yani sistem düzelmeye başlamış gibi gözüküyor. Biz de yeni bilgiler geldikçe haberimizi güncelleyeceğiz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Türkiye, Teknoloji, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji FAST Sistemi Çöktü: Kullanıcılar Sıkıntı Yaşıyor - Son Dakika


19:23
Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
18:58
Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı
18:39
Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda
18:37
İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti
18:10
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
17:46
Genç kızı öldürmeden önce halay çekmiş! Düğün salonundaki cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Genç kızı öldürmeden önce halay çekmiş! Düğün salonundaki cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
17:43
Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:36
ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu

Son Dakika
19:23 Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
18:58 Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı
18:39 Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda
18:37 İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti
18:10 Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
17:43 Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:46 Genç kızı öldürmeden önce halay çekmiş! Düğün salonundaki cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
17:36 ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu
17:22 Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü
17:06 Fatih Terim'in maç öncesi yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 20:08:09. #1.13#
SON DAKİKA: FAST Sistemi Çöktü: Kullanıcılar Sıkıntı Yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement