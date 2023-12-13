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Florida Jokeri, GTA 6 Fragmanı İçin Tazminat Talep Ediyor - Son Dakika
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Florida Jokeri, GTA 6 Fragmanı İçin Tazminat Talep Ediyor

Florida Jokeri olarak bilinen Lawrence Sullivan, GTA 6 fragmanında izinsiz olarak kullanıldığını düşündüğü benzerliği için tazminat ödenmediği takdirde oyun geliştiricisine karşı yasal işlem başlatılacağı tehdidinde bulunarak Rockstar Games ile olan şikayetini bir üst seviyeye taşıdı.

Florida Jokeri, GTA 6 Fragmanı İçin Tazminat Talep Ediyor
13.12.2023 - 23:13,
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Florida Jokeri olarak bilinen Lawrence Sullivan, GTA 6 fragmanında izinsiz olarak kullanıldığını düşündüğü benzerliği için tazminat ödenmediği takdirde oyun geliştiricisine karşı yasal işlem başlatılacağı tehdidinde bulunarak Rockstar Games ile olan şikayetini bir üst seviyeye taşıdı.

Floridalı Joker, GTA 6 fragmanına benzemek için saçını aynı renge boyadı

Ay başında fragmanı yayınlanan GTA 6, Rockstar'ın Florida'yı temsil ettiği kurgusal Leonida eyaletinde geçiyor. Hayranlar ilk fragmanda, 2017 yılında sabıka fotoğrafının viral olmasının ardından internette dikkatleri üzerine çeken ve farklı yeşil saçları ve yüz dövmeleri nedeniyle kendisine "Florida Jokeri" lakabını kazandıran Sullivan'a bir selam gibi görünen bir şey de dahil olmak üzere gerçek hayattan referansları hemen fark ettiler.

Florida Jokeri, GTA 6 Fragmanı İçin Tazminat Talep Ediyor

Karakterin GTA 6 versiyonu mor saçlar ve değiştirilmiş yüz dövmeleri gibi bazı farklılıklar gösterse de benzerlikler apaçık ortada. Buna karşılık Sullivan, bir TikTok videosunda benzerliği olduğunu savunmuş ve benzerliğinin izinsiz kullanıldığını iddia ettiği Rockstar Games'ten milyonlarca dolar tazminat talep etmişti.

GTA 6 fragmanında yer alan "Joker", Rockstar'dan 2 milyon dolar istiyor!

En son TikTok paylaşımında, GTA 6 karakteriyle daha uyumlu olması için saçlarını mor renge boyayan Sullivan, Rockstar'a önemli ölçüde ücretsiz pazarlama sağladığını ve karşılığında para beklediğini söylüyor. Davasını destekleyecek "sağlam kanıtlara" sahip olduğunu iddia ederek, yasal işlem tehdidinde bulunmadan önce oyun geliştiricisine üç günlük bir süre verdi.

Rockstar Games Sullivan'ın iddialarına henüz resmi bir yanıt vermedi ve taleplerini kabul edip etmeyecekleri henüz belli değil. Özellikle bu durum, 2013 yılında Take-Two'ya karşı dava açan ve GTA 5'teki bir karakter için benzerliğinin izinsiz kullanıldığını iddia eden Lindsay Lohan'ın dahil olduğu geçmişteki bir yasal anlaşmazlığa bir hayli benziyor. Ancak Lohan'ın davası nihayetinde reddedilmişti.

Sullivan, kendi durumunun Lohan'ınkinden farklı olduğunu savunuyor ve davasının benzersiz yönlerini vurguluyor. TikTok'taki cesur iddialarına rağmen, hukuk uzmanları Rockstar Games'ten tazminat almanın zorlu bir çaba olabileceğini öne sürüyor.

Sizce Florida Jokeri, Rockstar'dan 2 milyon dolar koparabilir mi? Siz ne düşünüyorsunuz? GTA 6 için heyecanlı mısınız? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
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Rockstar Games, Florida, Oyun, Hukuk, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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