FPV Drone İzleme Yarışması Başladı - Son Dakika
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FPV Drone İzleme Yarışması Başladı

FPV Drone İzleme Yarışması Başladı
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TEKNOFEST 2026'da 20 takım, FPV dronlarla hedef dronu takip etme yarışıyor. Heyecan dorukta!

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST 2026 kapsamında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gerçekleştirilen "FPV Drone İzleme (Tracking) Yarışması" başladı.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde 25-28 Ağustos'ta düzenlenen yarışmaya, Türkiye'de ve yurt dışında öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılıyor.

Yarışmanın ilk gününde takımların hazırladıkları dronların teknik kontrolleri gerçekleştirildi.

Yarışmada, 166 öğrencinin oluşturduğu 20 takım, kendi geliştirdikleri FPV dron ve yazılımlarla hareketli hedef dronu takip etmeye çalışacak.

MKE Genel Müdür Yardımcısı Ümit Kıyak, AA muhabirine, organizasyonun kendileri açısından da ilk olma özelliği taşıdığını belirterek, yarışma için heyecanlı olduklarını söyledi.

T3 Vakfının organizasyon sürecinde önemli destek verdiğini ifade eden Kıyak, yaklaşık 7 ay süren hazırlık döneminde öğrenciler ve takımlarla sürekli iletişim halinde olduklarını kaydetti.

Zorlu elemelerin ardından 20 takımın yarışmaya katılmaya hak kazandığını belirten Kıyak, şöyle konuştu:

"Burada kazanan herkes olacak. Çünkü buradaki en önemli şey TEKNOFEST'in ruhu. Bize öğretilmiş çaresizliği, 'Yapamazsınız, edemezsiniz, siz kimsiniz?' anlayışını kırmak, yıkmak. Son 20 yılda özellikle savunma sanayisinde yapılan milli teknoloji hamlesi bize gösterdi ki her şeyi yapabiliyoruz."

AR-GE çalışmalarına duyulan ilgiyi "virüs" olarak nitelendiren Kıyak, yarışmaya katılan öğrencilerin gözlerindeki heyecanı gördüklerini belirterek, organizasyondan başarılı sonuçlar beklediklerini ifade etti.

Kıyak, dronların son yıllarda savaşlarda ortaya çıkan asimetrik tehditler arasında öne çıktığını belirterek, MKE olarak maliyet etkin, seri üretilebilen ve yerli bileşenlerle geliştirilebilen sistemler üzerinde çalışmayı hedeflediklerine dikkati çekti.

Ümit Kıyak, şöyle devam etti:

"Bizim MKE olarak sloganımız 'etkili, basit, ucuz' 'EBU' diyoruz. En büyük sloganımız bu. Etkili olacak, basit olacak, çok miktarda rahatlıkla üretilebilecek altyapımız olacak ve bunlar yurt içinden bulunan parçalarla olacak. Yurt içinden temin edebileceğimiz komponentlerle olacak, yurt dışına bağımlılığı olmayacak. Bir de tabii ki ucuz olacak, ülke ekonomisine de çok yükler getirmeyecek."

"Burada geleceğin mühendislerini avlayacağız"

MKE olarak en büyük amaçlarının insan kaynağına ulaşmak olduğunu vurgulayan Kıyak, şunları kaydetti:

"Aslında bu takımlarda biz geleceğin savunma sanayi mühendislerini avlayacağız. Onlar dron avlarken biz mühendisleri avlamış olacağız. Biz şöyle bir program uyguluyoruz, aday mühendislik programları. Bu programlar üniversitedeki böyle TEKNOFEST gibi yarışmalara katılan ve bu teknoloji virüsünü kapmış olan takımları takım olarak aday mühendis olarak alıyoruz. Kendi tecrübeli abilerinin ablalarının yanlarına katıyoruz ve ciddi devlet projesi olan birçok büyük projede küçük de olsa onlara pay vererek yavaş yavaş potamıza eritme çalışıyoruz. Bu çocuklar bu arkadaşlarımız mezun oldukça da direkt sorgusuz sualsiz kendi saflarımıza katıyoruz. Bu açıdan burası da bizim için onlar dron avlayacak, biz burada geleceğin mühendislerini avlayacağız."

"Asıl amacımız öğrenmekti"

İstanbul'dan yarışmaya katılan "UQAB" Takımı'nın Filistinli üyesi Muhammed Ali Isaoğlu, yarışmaya kendilerini geliştirmek amacıyla katıldıklarını söyledi.

Takım olarak bu alanda ilk kez çalışma yaptıklarını belirten Isaoğlu, "Çok güzel insanlarla tanıştık. Onlardan tecrübe edindik. Asıl amacımız öğrenmekti." dedi.

Isaoğlu, yarışmada hedef dronun yaklaşık 13-14 farklı manevrasının görüntü işleme teknolojisiyle takip edilmesinin amaçlandığını anlatarak, sinüs dalgalı, yatay ve dikey hareketler gibi farklı manevraların gerçekleştirileceğini aktardı.

Çalışmaları sırasında görüntü işlemede gecikme ve algılama sorunlarıyla karşılaştıklarını belirten Isaoğlu, hedef dronun lazer veya farklı dalga boyları kullanılarak takip edilmesine yönelik sistemler üzerinde de düşündüklerini ifade etti.

Çorum'dan yarışmaya katılan Menekşeler Takımı'nın pilotu Burak Demirkan, ekip olarak yaklaşık 4 yıldır birlikte çalıştıklarını, takımın ise 2024'te kurulduğunu söyledi.

Daha önce farklı yarışmalara katıldıklarını belirten Demirkan, bu yıl FPV Drone İzleme Yarışması'nda mücadele ettiklerini ifade etti.

Demirkan, yarışmada kendilerine verilen hedef dronu kendi tasarladıkları dronla takip etmeleri gerektiğini belirterek, bunun dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını kaydetti.

İlk uçuşlarını gerçekleştirmek için yoğun şekilde çalıştıklarını dile getiren Demirkan, yarışmadan iyi bir sonuçla ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Sakarya'dan yarışmaya katılan ABRA Takımı'nın üyesi Asude Yıldırım da hedeflerinin birincilik olduğunu söyledi.

Yıldırım, yarışmada GPS kullanılmadan görüntülü navigasyon yöntemiyle hedef dronun takip edilmesinin amaçlandığını belirterek, 4 farklı manevra etabının tamamında başarılı olmak istediklerini ifade etti.

Takım çalışmasının önemine dikkati çeken Yıldırım, "İstediğimiz sonucu elde edemesek bile çalışmalarımızın karşılığını alacağımıza çok eminiz. Takım olarak enerjimizin çok tuttuğunu düşünüyorum. Süreci biraz da bu sayede ilerletebildik. Çok önemli bir takım ruhu var." dedi.

Kaynak: AA

Teknofest, Havacılık, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji FPV Drone İzleme Yarışması Başladı - Son Dakika

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