Giresun Üniversitesi'nden Fındık Enstitüsüne Destek

Giresun Üniversitesi tarafından, Fındık Araştırma Enstitüsünce (FAE) sürdürülen veya başlatılacak projelere istatistik bilimi ve yapay zeka desteği verilecek.

Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Eğrioğlu, AA muhabirine, FAE ile işbirliğine büyük önem verdiklerini söyledi.

FAE'nin fındık alanında birçok projesi bulunduğunu belirten Eğrioğlu, "Veri anlamında birikimleri bulunuyor. Sürekli araştırma ve proje yaptıkları için istatistik danışmanlığına ihtiyaç duyuyorlar. Aynı zamanda son yıllarda yapay zeka popüler olduğu için yapay zeka anlamında da danışmanlığa ihtiyaç duyuyorlar." dedi.

Eğrioğlu, geçmişte de FAE ile işbirlikleri yaptıklarını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunu bir fırsat bilerek biz de araştırma ve işbirliği yapmak için çalışma içerisine girdik. FAE'ye bir ziyaret yaptık. FAE'nin yapacağı projelerde hem istatistik hem de yapay zeka alanında destek vereceğiz. Öğretim üyeleri orada gerçek hayat problemlerinin içerisine dahil olsunlar istiyoruz. Gerçek hayat verileriyle uğraşıp, kendi teorik araştırmalarını uygulamalı hale çevirme fırsatı olsun. Çalışmaların ilimize ve memleketimize faydalı olması hedefindeyiz."

Fındık Araştırma Enstitüsüne önemli katkılar sağlayacaklarını belirten Eğrioğlu, "FAE'nin kendi yürüttüğü projeler var. Bu projelerin içerisinde farklı istatistik ve yapay zeka yöntemlerine ihtiyaç duyuluyor. Bu anlamda proje proje bize geldiklerinde destek sağlayacağız. Bunun dışında toplantılar yaparak, ortak noktalar bularak yeni projeler hayata geçirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Eğrioğlu, FAE'den görüntü işleme teknolojisinin kullanımına yönelik de talep aldıklarını anlatarak, "Bu ortaklık yıllar içerisinde devam edecek. Hem FAE'nin proje kalitesi artacak hem de Giresun Üniversitesi öğretim üyelerinin de belki sunacağı projelerle FAE ortak yapılarak daha verimli ve güzel projeler ortaya çıkarılacak." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Eğrioğlu, gelecek günlerde kurum yöneticileri ile yeniden bir araya gelerek istişarelerde bulunacaklarını sözlerine ekledi.