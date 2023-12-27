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GOG, 2023 Kış İndirimleriyle Ücretsiz Oyun Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika
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GOG, 2023 Kış İndirimleriyle Ücretsiz Oyun Vermeye Devam Ediyor

GOG, 2023 Kış indirimleri kapsamında ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Lacuna, GOG'un bu hafta ücretsiz olarak sunduğu dördüncü oyun oldu. Bilimkurgu-dedektiflik tarzındaki Lacuna, 29 Aralık'a kadar ücretsiz olarak indirilebilir.

GOG, 2023 Kış İndirimleriyle Ücretsiz Oyun Vermeye Devam Ediyor
27.12.2023 - 14:28,
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GOG, 2023 Kış indirimleri kapsamında ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şimdiye kadar toplamda üç oyunu ücretsiz erişime açan platform, nihayet dördüncü oyunu da sundu. Peki bu hafta için GOG ücretsiz oyunu ne?

GOG ücretsiz oyunu Lacuna nasıl alınır?

GOG'un Kış İndirimleriyle birlikte ücretsiz erişime açtığı son yapım Lacuna oldu. Bilimkurgu-dedektiflik tarzındaki oyun, savaş öncesi araştırmalar yapan bir ajanı ele alıyor. Steam'de "Çok Olumlu" değerlendirmeye sahip olan Lacuna, 29 Aralık'a kadar GOG'da ücretsiz.

GOG, 2023 Kış İndirimleriyle Ücretsiz Oyun Vermeye Devam Ediyor

DigiTales Interactive tarafından geliştirilen Lacuna, oyuncuları Dedektif Neil Conrad'ın yerine koyuyor. Tüm Güneş Sistemini altüst etmekle tehdit eden bir cinayeti araştıran oyuncular, birden fazla olası sonla birlikte hikayenin nasıl gelişeceğine karar verebiliyor.

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Lacuna'yı iki gün boyunca ücretsiz olarak edinebilirsiniz. Oyunu almak için e-postanıza gelen promosyon kodunu kullanmanız yeterli olacak.

GOG'un 2023 Kış indirimleri kapsamında sunduğu tüm ücretsiz oyunlar şu şekilde:

Legend of Keepers: Career of a Dungeon Master (Süresi tamamlandı)

Lost Ruins (Süresi tamamlandı)

Caveblazers (Süresi tamamlandı)

Lacuna (29 Aralık'a kadar ücretsiz)

GOG, 2023 Kış İndirimleriyle Ücretsiz Oyun Vermeye Devam Ediyor

Ücretsiz oyunlara ek olarak, GOG'un indirimleri her türden yüzlerce oyunda indirimler sunuyor. The Witcher 3: Wild Hunt, Skyrim ve Disco Elysium gibi popüler RPG'ler yüzde 75'e varan indirimle platformda satılıyor. Yakın zamanda yayınlanan Cyberpunk 2077 genişleme paketi Phantom Liberty de yüzde 15 indirimli.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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SON DAKİKA: GOG, 2023 Kış İndirimleriyle Ücretsiz Oyun Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika
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