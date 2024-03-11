Google, bir süredir heyecanla beklenen Android'in yeni sistem güncellemesinin ilk geliştirici ön izlemesini resmen yayınladı. Böylelikle Android 15 sürümü için de ilk adımın atılmış olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
İşletim sisteminin aktif olmadan önceki aşaması olan geliştirici ön izlemesi, şu an için her özelliği barındırmasa da yakında sunulacak güncelleme ile alakalı önemli bilgiler içeriyor. Ayrıca birçok Honor kullanıcısı da bu güncellemeyi alıp almayacağını merakla beklemekte. İşte Android 15 alacak Honor modelleri…
Honor için Android 15 güncellemesi yakında geliyor!
Geçtiğimiz günlerde Google yönetiminin yaptığı açıklamaya göre, Android 14'ten sonra gelecek olan bu işletim sistemi güncellemesi, kişisel gizliliği ve kullanıcı güvenliğini ön plana alarak akıllı telefon sahiplerini koruyacak.
Bununla birlikte Honor tarafından Android 15 için verilecek olan güncelleme birtakım yeni özelliğe de sahip olacak. Örneğin son dönemde getirilen yapay zeka yeniliklerinin Android 15 güncellemesiyle birçok cihaz için de sunulmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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Honor'un ne zaman yeni güncellemenin beta testlerine başlayacağı kesin olarak bilinmese de Google'ın resmi takvimine göre Android 15 çalışmaları temmuz ayında sona erecek. Bu tarihin ardından Honor da beta sürümleriyle karşımıza çıkmaya başlayacaktır. Aşağıdaki liste kesin olmamakla birlikte, şirketin yazılım güncelleme politikasına göre oluşturulmuştur.
Android 15 alacak Honor modelleri
Honor Magic6 Pro
Honor Magic6
Honor Magic6 Lite
Honor 90
Honor X9b
Honor Magic V2
Honor Magic Vs
Honor Magic5 Pro
Honor Magic5 Ultimate
Honor Magic5
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Honor'un uygulamakta olduğu güncelleme stratejisi doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Google, Android 15'in geliştirici ön izlemesini yayınladı - Son Dakika
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