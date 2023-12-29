 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Google Chrome Gizli Sekme Davası Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Google Chrome Gizli Sekme Davası Devam Ediyor

Google Chrome, gizli sekme modu nedeniyle açılan dava hala çözüme kavuşmadı. Davacılar, Google'ı gizlilik yasalarını ihlal etmekle suçluyor ve gizli modda gezinirken bile veri toplandığını iddia ediyor. Mahkeme, Google'ın kullanıcılara veri toplama konusunu açık bir şekilde belirtmediğini belirtti ve davanın reddedilmesini talep etti. Google ve davacılar arasında anlaşma sağlanması bekleniyor.

Google Chrome Gizli Sekme Davası Devam Ediyor
29.12.2023 - 10:28,  Güncelleme: 10:31
Abone Ol

Google Chrome, halen dünyada en fazla kullanılan tarayıcı olma konumunu ezici bir oranla korumaya devam ediyor. Bu kadar çok tercih edilmesinde basit arayüzü, hızı ve işlevsel eklentileri çok etkili. Aynı zamanda Google Chrome'un sağ üstteki açılır penceresinde gizli sekme açabileceğiniz bir buton yer alıyor. Peki bu gizli sekme ne kadar gizli?

Google Chrome gizli sekme davası ne durumda?

Google, Chrome tarayıcısının gizli modu nedeniyle 2020'de açılan toplu davayı çözmeye hazır olduğunu belirtti. Kaliforniya'nın Kuzey Bölgesi'nde ortaya çıkan dava, Google'ı yeni bir gizli sekme açmış olsalar bile kullanıcıların "tarama verilerini gerçek zamanlı olarak izlemeye, toplamaya ve tanımlamaya" devam etmekle suçladı.

Google Chrome Gizli Sekme Davası Devam Ediyor

Florida'da ikamet eden William Byatt ile Kaliforniya'da ikamet eden Chasom Brown ve Maria Nguyen tarafından açılan dava, Google'ı gizlilik yasalarını ihlal etmekle suçladı. Ayrıca Google Analytics veya Ad Manager kullanan sitelerin, web sayfası içeriği, cihaz verileri ve IP adresi dahil olmak üzere gizli moddaki tarayıcılardan bilgi topladığı da iddia edildi.

Davacılar ayrıca Google'ı, Chrome kullanıcılarının gizli tarama etkinliğini alıp bunu mevcut kullanıcı profilleriyle ilişkilendirmekle de suçladı. Google başlangıçta, kullanıcılar Chrome'un gizli modunu açtığında görüntülenen mesajı işaret ederek davanın reddedilmesini sağlamaya çalıştı. Bu uyarı mesajı, kullanıcılara etkinliklerinin "ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından hala görülebileceğini" belirtiyor.

Google, 13 tehlikeli uygulamayı kaldırdı! Siz de hemen silin

Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers, ağustos ayında Google'ın özet karar teklifini reddetti ve Google'ın, gizli modda gezinirken bile veri toplamanın devam ettiğini kullanıcılarına hiçbir zaman açıklamadığını belirtti. Chrome gizli sekme davası böylece Google'ın istediği gibi kolayca çözülememiş oldu.

Rogers, "Google'ın talebi, davacıların özel modda gezinirken Google'ın verilerini toplamasına izin verdiği fikrine dayanıyor." şeklinde karar verdi. Google'ın kullanıcılara bunu yaptığını hiçbir zaman açık bir şekilde söylemediğini belirten mahkeme, davanın bu şekilde kapanamayacağını belirtti.

26 Aralık Salı günü yapılan bildirime göre Google ve davacılar, davanın reddedilmesiyle sonuçlanacak şartlar üzerinde anlaşmaya vardı. Anlaşma Ocak ayı sonunda mahkemeye sunulacak ve mahkeme Şubat ayı sonunda nihai sonuca varacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Kaliforniya, Chrome, Google, Hukuk, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Google Chrome Gizli Sekme Davası Devam Ediyor - Son Dakika


11:35
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kolundaki saat dikkat çekti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kolundaki saat dikkat çekti
11:34
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:19
Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası
11:17
BOTAŞ, doğal gaza ocakta zam yapmadı BOTAŞ, doğal gaza ocakta zam yapmadı
11:06
Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş,10 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş,10 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlendi
10:51
Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü
10:51
Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştığı araç haşat oldu Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştığı araç haşat oldu
10:38
İspanya Kraliçesi Letizia'nın eski eniştesiyle yasak aşkı ortaya çıktı İspanya Kraliçesi Letizia'nın eski eniştesiyle yasak aşkı ortaya çıktı

Son Dakika
11:35 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kolundaki saat dikkat çekti
11:34 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:19 Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası
11:17 BOTAŞ, doğal gaza ocakta zam yapmadı
11:06 Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş,10 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlendi
10:51 Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü
10:51 Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştığı araç haşat oldu
10:38 İspanya Kraliçesi Letizia'nın eski eniştesiyle yasak aşkı ortaya çıktı
10:38 Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yollarını ayırdı
10:35 Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 12:01:38. #1.12#
SON DAKİKA: Google Chrome Gizli Sekme Davası Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement