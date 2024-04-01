Google, eski uygulamalarını iptal etmeye devam ediyor. Şirketin yenilenme çabalarının sonuncusu ise Google Podcasts uygulamasını etkiledi. Teknoloji devinden gelen açıklamayla birlikte Podcasts tamamen YouTube Music'e taşındı.
Google Podcasts gitti, YouTube Music geldi
Google, Podcasts uygulamasına verdiği desteği Mart ayında resmen sonlandırdı. Bu kapsamda kullanıcılara aboneliklerini ve dinleme geçmişlerini YouTube Music'e taşımaları için belirli bir süre tanıyacağını ifade etti.
Teknoloji devi, bu ay Podcasts uygulaması kullanıcılarına gönderdiği bildiride uygulamanın resmen kapatılacağı uyarısında bulundu. Buna göre podcast yayınlarının 2 Nisan'a kadar YouTube Music'e taşınacağını açıkladı. Bu tarihten sonra Podcasts uygulamasına erişmek mümkün olmayacak.
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Google'ın 5 yıl önce başlattığı Podcasts uygulaması dünya çapında Android cihazlarda 500 milyondan fazla indirildi. Ancak şirket geçtiğimiz Eylül ayında, ses uygulamalarını YouTube Music'te birleştirmeye karar verdi. Bu kapsamda Podcasts'in de aşamalı olarak kaldıracağını duyurdu.
YouTube Music ise kısa süre önce podcast RSS yükleme ve yalnızca podcast oynatma desteği kazandı. Bu da Google'ın Podcasts uygulamasını kullanımdan kaldırmasının ve kullanıcıları YouTube'a kaydırmasının önünü açtı.
Podcast hizmetinin tamamen YouTube'a taşınması, Google'ın bu sektörde daha büyük bir oyuncu olmasına yardımcı olabilir. Kullanıcıların Podcast aboneliklerini ve dinleme geçmişlerini dışa aktarmak için Temmuz'a kadar süresi olacak.
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Son Dakika › Teknoloji › Google Podcasts, YouTube Music'e taşındı - Son Dakika
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