Growity'den KOBİ'lere Yönelik Yapay Zeka Girişimi Promake ile Stratejik Ortaklık..
Growity'den KOBİ'lere Yönelik Yapay Zeka Girişimi Promake ile Stratejik Ortaklık..

Growity\'den KOBİ\'lere Yönelik Yapay Zeka Girişimi Promake ile Stratejik Ortaklık..
11.02.2026 13:04
Dijital pazarlama ve büyüme odaklı çözümler geliştiren Growity, Türkiye'den çıkan ve KOBİ'lerin dijitalleşmesini kolaylaştırmayı hedefleyen yapay zeka girişimi Promake'e yatırım yaparak stratejik ortaklık kurdu.

Türkiye merkezli, küresel ölçekli bir girişim olan Promake; küçük ve orta ölçekli işletmelerin teknik bilgiye ihtiyaç duymadan yapay zeka ile dijital dünyada varlık göstermelerini sağlayan platformu ile öne çıkıyor. Alan adı, web sitesi, e-ticaret ve ödeme altyapıları gibi temel iş ihtiyaçları, Promake'te tek bir sohbet ekranı üzerinden yönetilebilir hale geliyor.

Promake, küresel ölçekte yaklaşık 500 milyon KOBİ'nin dijitalleşme ihtiyacına odaklanırken; yapay zeka sayesinde tek kişilik işletmelerin dahi kısa sürede dijitalde var olup gelir üretmeye başlamasını hedefliyor. Şirketin yatırımcı yapısında, Google ve TikTok gibi küresel teknoloji şirketlerinde üst düzey görevler üstlenmiş yöneticiler ile farklı sektörlerden deneyimli büyüme liderleri yer alıyor.

Yapay zeka alanındaki yatırımlarını sürdüren Growity açısından bu ortaklık; Promake'i yalnızca bir web sitesi yapım aracı değil, yapay zekayı uygulanabilir kılan bir operasyon merkezi olarak konumlandırma vizyonunun da bir parçası.

Bu yatırım ile, Türkiye'deki 3,5 milyon KOBİ'nin ve dijitalde büyümek isteyen tüm işletmelerin teknoloji bariyerini Promake ile aşabileceğine olan inanç daha da güçleniyor.

Yapay Zeka, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Growity'den KOBİ'lere Yönelik Yapay Zeka Girişimi Promake ile Stratejik Ortaklık.. - Son Dakika

