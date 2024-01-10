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Hogwarts Legacy, 22 milyondan fazla kopya sattı - Son Dakika
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Hogwarts Legacy, 22 milyondan fazla kopya sattı

Warner Bros. Interactive Entertainment Başkanı David Haddad, Hogwarts Legacy'nin 22 milyondan fazla kopya sattığını açıkladı. Bu sayıya sadece bir yıl içinde ulaşan oyun, 2023'ün en çok satan oyunu oldu. Hogwarts Legacy, Harry Potter evrenini konu alan ve büyücülük okulunda eğitim gören bir öğrenciyi canlandıran aksiyon rol yapma türünde bir oyundur.

Hogwarts Legacy, 22 milyondan fazla kopya sattı
10.01.2024 - 10:30,
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İlk olarak 2020 yılında duyurulan ve o günden bu yana merakla beklenen Hogwarts Legacy, geçtiğimiz senenin başlarında piyasaya sürüldü. Harry Potter evrenini konu alan oyun, hikayesi ile dikkat çekmeyi başardı.

Avalanche Software'ın geliştiriciliğini, Warner Bros. Interactive Entertainment'ın yayıncılığını yaptığı oyun, daha ilk günlerinde çok satanlar listesinin altına üstüne getirmeyi başardı. Peki Hogwarts Legacy, şimdiye kadar ne kadar sattı? Yayıncı firma, Hogwarts Legacy satış sayısını açıkladı.

Hogwarts Legacy satış sayısı açıklandı

Uğruna on milyonlarca dolar harcanan Hogwarts Legacy, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC platformlarında oynanabiliyor. Bu da büyük bir oyuncu kitlesi anlamına geliyor. Son yapılan açıklama ise geliştirici firmada yüzlerin güldüğünü ortaya koydu.

Warner Bros. Interactive Entertainment Başkanı David Haddad, verdiği bir röportajda Hogwarts Legacy'nin 22 milyondan fazla kopya sattığını dile getirdi. Buna göre yapım, 2023'ün en çok satan oyunu oldu.

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Burada en dikkat çeken taraf ise Hogwarts Legacy'nin piyasaya sürülmesinden itibaren sadece bir yıl içinde bu sayıya ulaşmış olması. Şubat ayına doğru yaklaşırken daha da yüksek satış rakamlarına ulaşması bekleniyor.

Aslına bakacak olursak bu rakam pek de şaşırtmadı. Zira Hogwarts Legacy, 2023 yılında Google'da en çok aratılan video oyunu oldu. Bu da yapımın oyuncular tarafından ne kadar merak edildiğini ortaya koydu.

Hogwarts Legacy konusu

Kopya satış sayısı ile dikkatleri üzerine çeken Hogwarts Legacy'de oyuncular olarak, tıpkı Harry Potter gibi büyücülük okulunda eğitim gören bir öğrenciyi canlandırıyoruz. Oyun, aksiyon rol yapma türünü sevenlerin mutlaka göz atması gereken bir yapım.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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Hogwarts Legacy, Warner Bros, Oyun, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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