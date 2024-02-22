Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2024 kapsamında tanıtılacak olan Honor Magic 6 Pro'nun fiyatı ortaya çıktı. Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili Honor Magic 6 Pro, cep yakacak gibi duruyor. İşte lansman öncesi Magic 6 Pro'nun özellikleri, tasarımı ve fiyatı.
Honor Magic 6 Pro 25 Şubat'ta geliyor!
Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği Mobil Dünya Kongresi çok yakında başlıyor. Hemen hemen tüm şirketlerin katıldığı MWC 2024'e Honor da yeni amiral gemisi modelleri ile dahil olacak. Etkinlikte Magic 6 Pro'yu gözler önüne sürecek olan şirket, lansman öncesi cihazın özelliklerini ve fiyatını gizli tutamadı.
İlk olarak özelliklerden başlayacak olursak, Magic 6 Pro Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden ve 12GB RAM bellekten güç alıyor. Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 işletim sistemi ile çalışan cihaz, 512GB dahili depolama ile birlikte geliyor. Kasanın içerisinde 5600 mAh'lik bir pil bulunurken, 80W hızlı şarj desteği ve 66W kablosuz hızlı şarj desteği de cihazla birlikte sunuluyor.
vivo V30 için geri sayım! Kamera özellikleri belli oldu
6,8 inç büyüklüğünde bir ekranla gelen Magic 6 Pro, bu ekranda 1280 x 2800 piksel çözünürlük sunuyor. 120Hz yenileme hızına sahip olan LTPO OLED panel, üst kısmında 50 Megapiksellik bir selfie kameraya yer veriyor. Arka tarafta ana kamera olarak 50 Megapiksellik bir sensör kullanılırken, bu kameranın altında 108 Megapiksel telefoto kamera ve 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alıyor.
Honor Magic 6 Pro'nu fiyatı!
Avrupa'ya 12/512GB versiyonu ile geleceği bilinen Magic 6 Pro, yeşil ve siyah renklerle 25 Şubat tarihinde görücüye çıkacak. Cihazın Avrupa fiyatı ise sızıntılara göre 1300 Euro olacak. Bu fiyatla satışa çıkarsa muhtemelen biraz fazla tepki görecek olan Honor, bakalım lansmanda cihazın fiyatı hakkında ne diyecek?
Siz Magic 6 Pro'yu nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Honor Magic 6 Pro'nun fiyatı ortaya çıktı: Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili cihaz cep yakacak gibi! - Son Dakika
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 yenildiği maç sonunda iki takım oyuncuları arasında büyük gerginlik yaşandı. Okan Buruk, kırmızı kart gördü.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta Sparta Praglı taraftarlar, ''Çek aslanı Türk etine aç'' şeklinde skandal bir pankart açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Buna göre Çocuklar Duymasın başta olmak üzere birçok dizi ve filmin hem senarist hem de yapımcılığını yapan Birol Güven Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak atandı.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı mücadele Exxen platformunda yayımlandı. Ancak, maç sırasında yaşanan donma ve kesilmeler nedeniyle Exxen kullanıcıları Acun Ilıcalı'yı sert bir şekilde eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet etti. Erdoğan, öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyledi.
Baykar tarafından üretilen Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI TİHA, ASELFLIR-500 ile ilk atış testinde deniz üstünde seyreden hareketli hedefi başarıyla imha etti. Yapılan açıklamada, Türk savunma sanayinin önemli bir eşiği geçtiği belirtildi.
İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinin merkezinde farklı bloklardan oluşan 14 katlı apartmanda yangın çıktı. Tüm bloklar küle dönerken şu ana kadar 13 kişi yaralandı. 130'dan fazla dairenin bulunduğu belirtilirken, yangın hala söndürülemedi. Başbakan Pedro Sanzhez yangınla ilgili, ''Korkunç yangından dehşete düşmüş durumdayım.'' ifadelerini kullandı.
Nükleer çatışma riskine neden olmakla suçladığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ''Manyak o... ç..u'' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a, Rus liderden yanıt geldi. Putin, devlet kanalına verdiği demeçte kinayeli bir değerlendirme yaparak, '''Her başkanla çalışırız' dedim ama Biden'ın Rusya açısından daha tercih edilebilir olduğunu düşünüyordum. Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım çünkü bu benim sözlerime uygun bir tepki.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?