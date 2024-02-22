Honor Magic 6 Pro\'nun fiyatı ortaya çıktı: Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili cihaz cep yakacak gibi!

Teknoloji

Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2024 kapsamında tanıtılacak olan Honor Magic 6 Pro'nun fiyatı ortaya çıktı. Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili Honor Magic 6 Pro, cep yakacak gibi duruyor. İşte lansman öncesi Magic 6 Pro'nun özellikleri, tasarımı ve fiyatı.

Honor Magic 6 Pro 25 Şubat'ta geliyor!

Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği Mobil Dünya Kongresi çok yakında başlıyor. Hemen hemen tüm şirketlerin katıldığı MWC 2024'e Honor da yeni amiral gemisi modelleri ile dahil olacak. Etkinlikte Magic 6 Pro'yu gözler önüne sürecek olan şirket, lansman öncesi cihazın özelliklerini ve fiyatını gizli tutamadı.

İlk olarak özelliklerden başlayacak olursak, Magic 6 Pro Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden ve 12GB RAM bellekten güç alıyor. Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 işletim sistemi ile çalışan cihaz, 512GB dahili depolama ile birlikte geliyor. Kasanın içerisinde 5600 mAh'lik bir pil bulunurken, 80W hızlı şarj desteği ve 66W kablosuz hızlı şarj desteği de cihazla birlikte sunuluyor.

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6,8 inç büyüklüğünde bir ekranla gelen Magic 6 Pro, bu ekranda 1280 x 2800 piksel çözünürlük sunuyor. 120Hz yenileme hızına sahip olan LTPO OLED panel, üst kısmında 50 Megapiksellik bir selfie kameraya yer veriyor. Arka tarafta ana kamera olarak 50 Megapiksellik bir sensör kullanılırken, bu kameranın altında 108 Megapiksel telefoto kamera ve 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alıyor.

Honor Magic 6 Pro'nu fiyatı!

Avrupa'ya 12/512GB versiyonu ile geleceği bilinen Magic 6 Pro, yeşil ve siyah renklerle 25 Şubat tarihinde görücüye çıkacak. Cihazın Avrupa fiyatı ise sızıntılara göre 1300 Euro olacak. Bu fiyatla satışa çıkarsa muhtemelen biraz fazla tepki görecek olan Honor, bakalım lansmanda cihazın fiyatı hakkında ne diyecek?

Siz Magic 6 Pro'yu nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.