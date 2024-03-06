Honor, Magic V2 modeliyle dünya çapında büyük ilgi gören katlanabilir Android amiral gemisini Türkiye'de tanıttı. Cihaz, vaat ettiği özelliklerle dikkat çekiyor. Honor Magiv V2 inceleme sizlerle.
Honor Magic V2 inceleme
Satın almak için burayı tıklayabilirsiniz
Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi sayesinde yüksek performans sunan Honor Magic V2, 6,43 inç ve 7,92 inç boyutlarında OLED ekranlara sahip. Her iki ekran da 120 Hz yenileme hızını destekliyor.
Ön tarafta 4K'da 30 FPS video çekebilen 16 Megapiksel özçekim kamerası bulunurken, arka kısımda üçlü kamera sistemi mevcut. Bu sistem, OIS destekli 50 Megapiksel ana kamera, 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 20 Megapiksel telefoto kameradan oluşuyor.
Android 13 tabanlı MagicOS 7.1 işletim sistemiyle çalışan Honor Magic V2, 66W hızlı şarj desteğiyle güçlendirilmiş 5000 mAh batarya ile uzun süreli kullanım sunuyor. Ayrıca cihaz, 5G, Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 6E gibi güncel bağlantı özelliklerine sahip.
16 GB RAM ile 512 GB depolama alanına sahip modelinin Türkiye fiyatı ise 69 bin 999 TL olarak belirlendi.
Honor Magic V2 teknik özellikleri
Son Dakika › Teknoloji › Honor Magic V2 Türkiye'de Tanıtıldı: İşte Özellikleri - Son Dakika Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Batman'da Ekonomik Kalkınma, Kültür ve Turizm Projeleri açılış ve 2024 Yılı GAP Projeleri imza törenine katıldı. Bakan Kacır, son 22 yılda 26,4 milyar lira tutarında sabit yatırım için bin 570 yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini belirtti. YouTube, klasik video izleme sayfası için yeni bir düzenle test etmeye başladı. Yeni tasarımda video oynatma alanı genişletilirken, önerilen videolar alanı aşağıya doğru listelenmiş şekilde konumlandırılmış. Henüz kalıcı olup olmayacağı belli değil. Nothing Phone 2a, bütçe dostu bir odakla geliştirilmiş ve çeşitli özellikler sunan bir cihazdır. MediaTek Dimensity 7200 Pro işlemci, 5000mAh batarya, 120Hz AMOLED ekran ve çift 50 Megapiksel arka kamera gibi özelliklere sahiptir. Ayrıca, 8GB veya 12GB RAM seçenekleri ve 128GB veya 256GB depolama seçenekleri mevcuttur. Nothing Phone 2a, Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5 işletim sistemiyle birlikte gelir ve kullanıcılarına basit bir deneyim sunar. Ayrıca, hızlı şarj özelliği ve çeşitli renk seçenekleri de bulunmaktadır. Apple'ın düşen satış rakamlarıyla gündeme gelmesi, şirketin yapay zeka teknolojisi üzerine yenilikler yapması gerektiğini gösteriyor. Piyasa analistleri, Apple'ın bu teknolojiyi donanımlarında kullanmaması durumunda olumsuz bir gidişat yaşayacağını söylüyor. Apple'ın dünyanın en değerli şirketleri arasındaki yerini kaybedebileceği bile öne sürülüyor. Yapay zeka alanında başarılı olan Nvidia'nın bu durumun güçlü bir kanıtı olduğu belirtiliyor. iPhone serisinin yapay zeka teknolojilerinden faydalanacak ilk Apple ürünü olması bekleniyor. Ancak şirketin şu ana kadar yaptığı yeniliklerin sadece pazarlama stratejisi olduğu düşünülüyor. Çin'deki satışlardaki düşüş nedeniyle iPhone'un 2024 yılındaki satış adedinin düşük olması bekleniyor. Huawei ve vivo gibi markaların daha uygun fiyata benzer teknolojiler sunduğu algısı, Apple'ın satışlarını etkilemiş gibi görünüyor. Apple, yapay zeka alanında rakiplerine göre geride olsa da, yapay zeka altyapısı için milyarlarca dolar yatırım yapmıştır. Ancak otonom araç projesini iptal ederek bu yatırımı yapay zeka alanına yönlendirmiştir. Realme, Hindistan'da uygun fiyatlı Realme 12 5G modelini MediaTek Dimensity 6100+ işlemciyle tanıttı. Model, Dinamik Düğme özelliğiyle dikkat çekiyor. 6 ve 8 GB RAM seçenekleri sunan cihaz, 108 megapiksel ana kamera ve 5.000 mAh batarya ile geliyor. Fiyatı 200-210 dolar arasında değişiyor. Avustralya'nın Sidney kentindeki Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen Solar Energy 2024 fuarı, güneş enerjisi, depolama ve akıllı enerji konularını ele alıyor. Fuar, Çarşamba günü başladı ve iki gün sürecek. Logitech, yeni MX Brio ile webcam dünyasına yeni bir soluk getiriyor; bu 4K, AI destekli cihaz, hem profesyonelleri hem de ev kullanıcılarını hedef alıyor. Yüksek çözünürlüğü ve gelişmiş özellikleriyle MX Brio, dijital iletişimin geleceğini şekillendirebilir. İşte özellikleri ve fiyatı…
İşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 2RAM16 GBDepolama512 GBBatarya5000 mAh batarya, 66W hızlı şarj desteğiEkran (Dış)6,43 inç LTPO OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği, 2500 nit parlaklıkEkran (İç)7,92 inç OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği, 1600 nit parlaklıkArka Kamera50 Megapiksel OIS destekli ana kamera + 20 Megapiksel telefoto kamera + 50 Megapiksel ultra geniş açılı kameraÖn Kamera16 Megapiksel, 4K@30fps video kaydıİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı MagicOS 7.1Bağlantı5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E
Son Dakika › Teknoloji › Honor Magic V2 Türkiye'de Tanıtıldı: İşte Özellikleri - Son Dakika
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Batman'da Ekonomik Kalkınma, Kültür ve Turizm Projeleri açılış ve 2024 Yılı GAP Projeleri imza törenine katıldı. Bakan Kacır, son 22 yılda 26,4 milyar lira tutarında sabit yatırım için bin 570 yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini belirtti.
YouTube, klasik video izleme sayfası için yeni bir düzenle test etmeye başladı. Yeni tasarımda video oynatma alanı genişletilirken, önerilen videolar alanı aşağıya doğru listelenmiş şekilde konumlandırılmış. Henüz kalıcı olup olmayacağı belli değil.
Nothing Phone 2a, bütçe dostu bir odakla geliştirilmiş ve çeşitli özellikler sunan bir cihazdır. MediaTek Dimensity 7200 Pro işlemci, 5000mAh batarya, 120Hz AMOLED ekran ve çift 50 Megapiksel arka kamera gibi özelliklere sahiptir. Ayrıca, 8GB veya 12GB RAM seçenekleri ve 128GB veya 256GB depolama seçenekleri mevcuttur. Nothing Phone 2a, Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5 işletim sistemiyle birlikte gelir ve kullanıcılarına basit bir deneyim sunar. Ayrıca, hızlı şarj özelliği ve çeşitli renk seçenekleri de bulunmaktadır.
Apple'ın düşen satış rakamlarıyla gündeme gelmesi, şirketin yapay zeka teknolojisi üzerine yenilikler yapması gerektiğini gösteriyor. Piyasa analistleri, Apple'ın bu teknolojiyi donanımlarında kullanmaması durumunda olumsuz bir gidişat yaşayacağını söylüyor. Apple'ın dünyanın en değerli şirketleri arasındaki yerini kaybedebileceği bile öne sürülüyor. Yapay zeka alanında başarılı olan Nvidia'nın bu durumun güçlü bir kanıtı olduğu belirtiliyor. iPhone serisinin yapay zeka teknolojilerinden faydalanacak ilk Apple ürünü olması bekleniyor. Ancak şirketin şu ana kadar yaptığı yeniliklerin sadece pazarlama stratejisi olduğu düşünülüyor. Çin'deki satışlardaki düşüş nedeniyle iPhone'un 2024 yılındaki satış adedinin düşük olması bekleniyor. Huawei ve vivo gibi markaların daha uygun fiyata benzer teknolojiler sunduğu algısı, Apple'ın satışlarını etkilemiş gibi görünüyor. Apple, yapay zeka alanında rakiplerine göre geride olsa da, yapay zeka altyapısı için milyarlarca dolar yatırım yapmıştır. Ancak otonom araç projesini iptal ederek bu yatırımı yapay zeka alanına yönlendirmiştir.
Realme, Hindistan'da uygun fiyatlı Realme 12 5G modelini MediaTek Dimensity 6100+ işlemciyle tanıttı. Model, Dinamik Düğme özelliğiyle dikkat çekiyor. 6 ve 8 GB RAM seçenekleri sunan cihaz, 108 megapiksel ana kamera ve 5.000 mAh batarya ile geliyor. Fiyatı 200-210 dolar arasında değişiyor.
Avustralya'nın Sidney kentindeki Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen Solar Energy 2024 fuarı, güneş enerjisi, depolama ve akıllı enerji konularını ele alıyor. Fuar, Çarşamba günü başladı ve iki gün sürecek.
Logitech, yeni MX Brio ile webcam dünyasına yeni bir soluk getiriyor; bu 4K, AI destekli cihaz, hem profesyonelleri hem de ev kullanıcılarını hedef alıyor. Yüksek çözünürlüğü ve gelişmiş özellikleriyle MX Brio, dijital iletişimin geleceğini şekillendirebilir. İşte özellikleri ve fiyatı…
Sizin düşünceleriniz neler ?