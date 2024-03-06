Honor Magic V2 Türkiye'de Tanıtıldı: İşte Özellikleri - Son Dakika
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Teknoloji

Honor Magic V2 Türkiye'de Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Honor Magic V2 Türkiye\'de Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Honor, Magic V2 modeliyle dünya çapında büyük ilgi gören katlanabilir Android amiral gemisini Türkiye'de tanıttı. Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi, 16 GB RAM, 512 GB depolama alanı, 6,43 inç ve 7,92 inç boyutlarında OLED ekranlar, 50 MP ana kamera, 5000 mAh batarya ve 66W hızlı şarj desteği gibi özelliklere sahip olan Honor Magic V2, 69.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

06.03.2024 20:20  Güncelleme: 20:22
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Honor, Magic V2 modeliyle dünya çapında büyük ilgi gören katlanabilir Android amiral gemisini Türkiye'de tanıttı. Cihaz, vaat ettiği özelliklerle dikkat çekiyor. Honor Magiv V2 inceleme sizlerle.

Honor Magic V2 inceleme

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Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi sayesinde yüksek performans sunan Honor Magic V2, 6,43 inç ve 7,92 inç boyutlarında OLED ekranlara sahip. Her iki ekran da 120 Hz yenileme hızını destekliyor.

Ön tarafta 4K'da 30 FPS video çekebilen 16 Megapiksel özçekim kamerası bulunurken, arka kısımda üçlü kamera sistemi mevcut. Bu sistem, OIS destekli 50 Megapiksel ana kamera, 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 20 Megapiksel telefoto kameradan oluşuyor.

Honor Magic V2 Türkiye'de Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Android 13 tabanlı MagicOS 7.1 işletim sistemiyle çalışan Honor Magic V2, 66W hızlı şarj desteğiyle güçlendirilmiş 5000 mAh batarya ile uzun süreli kullanım sunuyor. Ayrıca cihaz, 5G, Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 6E gibi güncel bağlantı özelliklerine sahip.

16 GB RAM ile 512 GB depolama alanına sahip modelinin Türkiye fiyatı ise 69 bin 999 TL olarak belirlendi.

Honor Magic V2 teknik özellikleri

İşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 2RAM16 GBDepolama512 GBBatarya5000 mAh batarya, 66W hızlı şarj desteğiEkran (Dış)6,43 inç LTPO OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği, 2500 nit parlaklıkEkran (İç)7,92 inç OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği, 1600 nit parlaklıkArka Kamera50 Megapiksel OIS destekli ana kamera + 20 Megapiksel telefoto kamera + 50 Megapiksel ultra geniş açılı kameraÖn Kamera16 Megapiksel, 4K@30fps video kaydıİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı MagicOS 7.1Bağlantı5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E

Kaynak: Shiftdelete

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SON DAKİKA: Honor Magic V2 Türkiye'de Tanıtıldı: İşte Özellikleri - Son Dakika
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