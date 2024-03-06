Honor Magic V2 Türkiye\'de Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Apple'ın düşen satış rakamlarıyla gündeme gelmesi, şirketin yapay zeka teknolojisi üzerine yenilikler yapması gerektiğini gösteriyor. Piyasa analistleri, Apple'ın bu teknolojiyi donanımlarında kullanmaması durumunda olumsuz bir gidişat yaşayacağını söylüyor. Apple'ın dünyanın en değerli şirketleri arasındaki yerini kaybedebileceği bile öne sürülüyor. Yapay zeka alanında başarılı olan Nvidia'nın bu durumun güçlü bir kanıtı olduğu belirtiliyor. iPhone serisinin yapay zeka teknolojilerinden faydalanacak ilk Apple ürünü olması bekleniyor. Ancak şirketin şu ana kadar yaptığı yeniliklerin sadece pazarlama stratejisi olduğu düşünülüyor. Çin'deki satışlardaki düşüş nedeniyle iPhone'un 2024 yılındaki satış adedinin düşük olması bekleniyor. Huawei ve vivo gibi markaların daha uygun fiyata benzer teknolojiler sunduğu algısı, Apple'ın satışlarını etkilemiş gibi görünüyor. Apple, yapay zeka alanında rakiplerine göre geride olsa da, yapay zeka altyapısı için milyarlarca dolar yatırım yapmıştır. Ancak otonom araç projesini iptal ederek bu yatırımı yapay zeka alanına yönlendirmiştir.