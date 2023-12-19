Honor Pad 9, Yeni Özellikleriyle Yakında Piyasada!

Geçen yıllarda Huawei ile yollarını ayıran ve yoluna bağımsız bir marka olarak devam eden Honor'da yeni ürünler için çalışmalar sürüyor. Çinli marka bu kapsamda 2022'de tanıttığı Tablet 8'in devam modeli üzerinde mesai harcıyor. Son raporlar Honor Pad 9 modelinin kritik bir eşiği aştığını ve yakında piyasaya sürülebileceğini gösteriyor.

Honor Pad 9 temel özellikleri ortaya çıktı

Honor'un 21 Aralık'ta kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı ürünlerden birisi de Honor Pad 9. En son raporlarla hakkında detaylıca bilgi sahibi olduğumuz tabletin temel özellikleri de kısa bir süre önce ortaya çıktı.

Honor Pad 9 modelinde mat bir yüzeye sahip 12,1 inçlik LCD bir ekran yer alacak. Bu panel 2560 x 1600 piksel ve 249 PPI çözünürlükle gelirken, 500 nit parlaklık sunabilecek. Dahası, 6,9 ??mm'lik dar çerçeveleri sayesinde yüzde 88'lik bir ekran/gövde oranını yakalayacak.

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Bunların yanı sıra tablette 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB depolama alanı mevcut olacak. Cihaza güç veren işlemci ise orta segmente hitap eden Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 diyebiliriz. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 4x 2.2 GHz ARM Cortex-A78 ve 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 710 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Tablette 13 Megapiksellik bir adet arka kamera kullanılacak. Bununla birlikte 8 adet hoparlöre ev sahipliği yapacak ve 33W hızlarında şarj olabilen 8.300 mAh'lik bir pilden beslenecek.

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