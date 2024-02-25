Honor, birkaç ay önce ana vatanı Çin'de tanıttığı ürünleri nihayet Avrupa'ya da getirdi. MWC (Mobil Dünya Kongresi) 2024 kapsamında düzenlenen lansmanda tanıtılan bu ürünler Magic V2 RSR, Magicbook Pro 15, Pad 9 ve Magic 6 Pro. Peki Honor Pad 9 özellikleri neler ve fiyatı ne kadar? İşte tabletle ilgili tüm detaylar…
Honor Pad 9 özellikleri ve fiyatı
Honor Pad 9 modeli, 12.1 inç boyutunda 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip IPS ekranla geliyor. 120 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, 1.07 milyar renk ve 500 nit parlaklık sunuyor. Öte taraftan cihaz, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisinden güç alıyor.
Honor Pad 9 modeli, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip. Bu noktada RAM kapasitesinin HONOR RAM Turbo özelliğiyle 16 GB'a kadar çıkarılabildiğini belirtmek gerekiyor. Bununla beraber cihaz 30W kablolu şarj destekli 8.300 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor.
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Bu batarya, 11 saate kadar video izleme, 11 saate kadar sosyal medyada gezinme veya 15 saate kadar müzik dinlemeye imkan tanıyor. Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 üzerinde çalışan tabletin ön tarafında 8 Megapiksel, arka tarafındaysa 13 Megapiksel kamera bulunuyor.
Model, HONOR Histen ses teknolojisine sahip sekiz hoparlörlü (ikisi altta) ses sistemi ile kullanıcılara yüksek deneyim sunuyor.
Honor Pad 9 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;
2,560 x 1,600 piksel çözünürlük 120 Hz yenileme hızı %88 ekran-gövde oranı 1.07 milyar renk 500 nit parlaklıkİşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1Batarya: 8,300 mAhŞarj: 35 W kablolu şarjArka Kamera: 13 MegapikselÖn Kamera: 8 MegapikselRAM: 8 GBDepolama: 256 GBİşletim Sistemi: Android 13 tabanlı en yeni MagicOS 7.2Boyut ve Ağırlık: 278.2 x 180.1 x 6.9 mm 555 gram Türkiye Fiyatı: 13 bin 499 TL (Avrupa: 349 euro) Honor Pad 9, Türkiye'de 13 bin 499 TL fiyatla satışa sunuldu. Avrupa fiyatının 349 euro olduğunu belirtelim. Son Dakika › Teknoloji › Honor Pad 9 Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada Galatasaray derbisi hakkında da konuştu. Kılıçsoy, "Galatasaray maçı benim ilk derbim olacak. Biraz heyecanlıyım. İnşallah yeneceğiz" dedi. Liverpool, İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea'yi 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yendi. Mücadelenin 23. dakikasında Semih'in golüyle öne geçen Beşiktaş, ikinci yarıda Ernest Muçi'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla başkanlığı Metin Korkmaz'a devrettiğini duyurdu. Kuşadası Körfezi'nin İzmir Menderes açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,77 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir ve Aydın'ın yanı sıra diğer çevre illerde de hissedildi. İstanbul'un en büyük 5. ilçesi ünvanına sahip olan Bağcılar'ın belediye başkanı Abdullah Özdemir yeni dönem projelerini anlattı. Eğitimden çevreye kadar 8 ayrı başlıktan oluşan projeler, toplumun her kesimine hitap ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da düzenlediği mitingde ana muhalefet partisine yüklendi. Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiden uzaklaştırılmasına atıfta bulunan Erdoğan, "Yere göğe sığdıramadıkları genel başkanlarını partiden öyle bir kazıyıp attılar ki neredeyse kedisi Şero'yu bile kapıdan içeri sokmayacaklar. Halbuki seçim gecesi hepsi de ne diyordu? 'Kazandık, kazanıyoruz.' Bu nakaratla milletin aklıyla dalga geçiyorlardı." dedi. Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Gedson Fernandes, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Kampanya şartlarında aylık gelirinin 16 bin TL'nin altında olması gereken TOKİ'nin "İlk Evim Arsa Projesi" kampanyasında AK Parti Milletvekili Kurtcan Çelebi'ye arsa çıkması ses getirdi. Çelebi, kirada oturduğunu ve kampanyaya milletvekili olmadan önce başvurduğunu söyleyip hakkından feragat ettiğini ifade etti. TOKİ'den yapılan açıklamada ise "Hak sahibi Çelebi ile ilgili herhangi bir sözleşme imzalanmamış, hakkından feragat ettiğini belirtmesi üzerine hak sahipliği iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
ÖzellikDeğerEkran: 12.1 inç – IPS
2,560 x 1,600 piksel çözünürlük
120 Hz yenileme hızı
%88 ekran-gövde oranı
1.07 milyar renk
500 nit parlaklıkİşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1Batarya: 8,300 mAhŞarj: 35 W kablolu şarjArka Kamera: 13 MegapikselÖn Kamera: 8 MegapikselRAM: 8 GBDepolama: 256 GBİşletim Sistemi: Android 13 tabanlı en yeni MagicOS 7.2Boyut ve Ağırlık: 278.2 x 180.1 x 6.9 mm
555 gram Türkiye Fiyatı: 13 bin 499 TL (Avrupa: 349 euro)
Honor Pad 9, Türkiye'de 13 bin 499 TL fiyatla satışa sunuldu. Avrupa fiyatının 349 euro olduğunu belirtelim.
Son Dakika › Teknoloji › Honor Pad 9 Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada Galatasaray derbisi hakkında da konuştu. Kılıçsoy, "Galatasaray maçı benim ilk derbim olacak. Biraz heyecanlıyım. İnşallah yeneceğiz" dedi.
Liverpool, İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea'yi 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yendi. Mücadelenin 23. dakikasında Semih'in golüyle öne geçen Beşiktaş, ikinci yarıda Ernest Muçi'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla başkanlığı Metin Korkmaz'a devrettiğini duyurdu.
Kuşadası Körfezi'nin İzmir Menderes açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,77 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir ve Aydın'ın yanı sıra diğer çevre illerde de hissedildi.
İstanbul'un en büyük 5. ilçesi ünvanına sahip olan Bağcılar'ın belediye başkanı Abdullah Özdemir yeni dönem projelerini anlattı. Eğitimden çevreye kadar 8 ayrı başlıktan oluşan projeler, toplumun her kesimine hitap ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da düzenlediği mitingde ana muhalefet partisine yüklendi. Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiden uzaklaştırılmasına atıfta bulunan Erdoğan, "Yere göğe sığdıramadıkları genel başkanlarını partiden öyle bir kazıyıp attılar ki neredeyse kedisi Şero'yu bile kapıdan içeri sokmayacaklar. Halbuki seçim gecesi hepsi de ne diyordu? 'Kazandık, kazanıyoruz.' Bu nakaratla milletin aklıyla dalga geçiyorlardı." dedi.
Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Gedson Fernandes, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Kampanya şartlarında aylık gelirinin 16 bin TL'nin altında olması gereken TOKİ'nin "İlk Evim Arsa Projesi" kampanyasında AK Parti Milletvekili Kurtcan Çelebi'ye arsa çıkması ses getirdi. Çelebi, kirada oturduğunu ve kampanyaya milletvekili olmadan önce başvurduğunu söyleyip hakkından feragat ettiğini ifade etti. TOKİ'den yapılan açıklamada ise "Hak sahibi Çelebi ile ilgili herhangi bir sözleşme imzalanmamış, hakkından feragat ettiğini belirtmesi üzerine hak sahipliği iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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