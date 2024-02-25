Teknoloji

Honor, birkaç ay önce ana vatanı Çin'de tanıttığı ürünleri nihayet Avrupa'ya da getirdi. MWC (Mobil Dünya Kongresi) 2024 kapsamında düzenlenen lansmanda tanıtılan bu ürünler Magic V2 RSR, Magicbook Pro 15, Pad 9 ve Magic 6 Pro. Peki Honor Pad 9 özellikleri neler ve fiyatı ne kadar? İşte tabletle ilgili tüm detaylar…

Honor Pad 9 özellikleri ve fiyatı

Honor Pad 9 modeli, 12.1 inç boyutunda 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip IPS ekranla geliyor. 120 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, 1.07 milyar renk ve 500 nit parlaklık sunuyor. Öte taraftan cihaz, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisinden güç alıyor.

Honor Pad 9 modeli, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip. Bu noktada RAM kapasitesinin HONOR RAM Turbo özelliğiyle 16 GB'a kadar çıkarılabildiğini belirtmek gerekiyor. Bununla beraber cihaz 30W kablolu şarj destekli 8.300 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor.

Yapay zekalı amiral gemisi! Honor Magic 6 Pro tanıtıldı

Bu batarya, 11 saate kadar video izleme, 11 saate kadar sosyal medyada gezinme veya 15 saate kadar müzik dinlemeye imkan tanıyor. Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 üzerinde çalışan tabletin ön tarafında 8 Megapiksel, arka tarafındaysa 13 Megapiksel kamera bulunuyor.

Model, HONOR Histen ses teknolojisine sahip sekiz hoparlörlü (ikisi altta) ses sistemi ile kullanıcılara yüksek deneyim sunuyor.

Honor Pad 9 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;