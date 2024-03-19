HONOR Watch GS 4: Sağlık ve spor tutkunları için yeni akıllı saat

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Teknoloji dünyasının öncü markalarından biri olan HONOR, sağlık ve spor tutkunları için tasarlanmış yeni akıllı saati HONOR Watch GS 4 modelini duyurdu. Hem şık hem de işlevsel tasarımıyla dikkat çeken bu akıllı saat, kullanıcılara geniş bir yelpazede sağlık ve spor özellikleri sunuyor. İşte HONOR Watch GS 4 özellikleri ve fiyatı.

HONOR Watch GS 4 özellikleri ve fiyatı

HONOR Watch GS 4, 1.43 inç AMOLED renkli ekranıyla geliyor. Tam ekran dokunmatik özelliği sayesinde kullanıcılar, yukarı, aşağı, sola ve sağa kaydırma, dokunma ve basılı tutma gibi farklı komutlarla saatlerini kolayca kontrol edebiliyorlar. 42.3 x 42.3 x 9.4 mm boyutları ve hafif tasarımıyla (34 gram kayışsız) kullanıcıların bileklerinde rahatça taşıyabilecekleri bir ürün sunuyor. Paslanmaz çelik kasa, seramik çerçeve ve 316L paslanmaz çelik arka kapak gibi kaliteli malzemelerle üretilen HONOR Watch GS 4, dayanıklılığıyla da öne çıkıyor.

Sağlık ve Spor İzleme

HONOR Watch GS 4, sağlık takibi konusunda kullanıcılara kapsamlı bir deneyim sunuyor. 24/7 kalp atış hızı takibi, uyku takibi, SpO2 takibi, stres takibi, VO2max ölçümü ve hatta menstrüal döngü takibi gibi özelliklerle kullanıcıların sağlık durumlarını yakından izlemelerini sağlıyor. Ayrıca 100'den fazla spor modu, otomatik egzersiz algılama, GPS, GLONASS, Galileo ve BDS gibi yerleşik navigasyon özellikleriyle spor tutkunlarına en iyi performansı sunmayı hedefliyor.

Güçlü Performans ve Uzun Pil Ömrü

Watch GS 4, HarmonyOS 2.0 işletim sistemiyle çalışıyor ve 32 MB RAM ile 4 GB ROM depolama alanı sunuyor. Bu, kullanıcıların saatlerini daha verimli bir şekilde kullanmalarını ve istedikleri uygulamalara kolayca erişmelerini sağlıyor. Ayrıca Bluetooth 5.2, Wi-Fi 2.4 GHz ve NFC bağlantı özellikleri sayesinde cihazlar arası iletişimde kesintisiz bir deneyim sunuyor. 5ATM (50 metreye kadar) su geçirmezlik özelliği, kullanıcıların su altında bile saatlerini kullanmalarını mümkün kılıyor. HONOR Watch GS 4'ün 14 güne kadar tipik kullanım ve 24 saat yoğun kullanım süresi sunan pil ömrü, kullanıcıların uzun süre şarj etmeden kullanmalarını sağlıyor.

HONOR Watch GS 4, kullanıcıların tarzına uygun olarak Meteor Siyahı, Nebula Beyazı ve Kambur Mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor. Ayrıca kutu içeriğinde, kullanıcıların ihtiyaç duyabileceği her şey bulunuyor: HONOR Watch GS 4, şarj kablosu, kullanım kılavuzu ve garanti belgesi.

HONOR Watch GS 4, sağlık ve spor tutkunları için gelişmiş özelliklerle dolu bir akıllı saat deneyimi sunuyor. Yüksek performansı, şık tasarımı ve kapsamlı sağlık izleme özellikleriyle kullanıcıların beklentilerini karşılıyor ve onlara günlük yaşamlarında daha sağlıklı ve aktif olmalarına yardımcı oluyor.

HONOR Watch GS 4 fiyatı

Honor Watch GS 4, farklı renk seçenekleriyle sunulan silikon ve deri kayış seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Ürün, 18 Mart'ta ön siparişe açıldı ve 24 Mart'ta resmi olarak satışa sunulacak. Saatin başlangıç fiyatı 138 dolar olarak belirlendi.

HONOR Watch GS 4 teknik özellikleri

Ekran: 1.43 inç AMOLED ekran, 466×466 çözünürlük, 326 ppi, özelleştirilebilir saat yüzleri

Bellek ve depolama: 4GB ROM/ 32MB RAM

Uyumluluk: Android 9.0/ iOS 11.0 ve üzeri

Sağlık takibi: Kandaki oksijen düzeyi, kalp atış hızı, uyku kalitesi ve stres takibi

Pil ömrü: 14 güne kadar kullanım, 5 dakika şarjla 1 günlük kullanım, GPS aktifken 30 saat

Bağlantı: Bluetooth v5.0, NFC, çift frekanslı GPS

Suya dayanıklılık: 50 metre su geçirmezlik

Akıllı özellikler: Kamera kontrolü, WeChat Pay gibi akıllı özellikler

Uygulama: HONOR Health App

Kasa: 316L düşük karbonlu paslanmaz çelik malzeme

Kayış: Silikon veya deri

Ölçüler: 45.9mm x 45.9mm x 10.5mm

Ağırlık: 44g (kayışın ağırlığı hariç)