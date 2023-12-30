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Honor X50 Pro Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
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Honor X50 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Honor, yeni modeli Honor X50 Pro'yu tanıttı. 6.78 inç boyutunda AMOLED ekran, Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci, 12 GB RAM, 256 GB depolama alanı, 108 MP ana kamera gibi özelliklere sahip olan telefonun fiyatı 395 dolar olarak belirlendi. Türkiye'de satışa çıkacak olursa 20-25 bin TL arasında bir fiyatla karşımıza çıkabilir.

Honor X50 Pro Özellikleri ve Fiyatı
30.12.2023 - 00:28,
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Akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırabilmek için çalışmalarını sürdüren Honor, bu kapsamda ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda marka, kısa süre önce yeni modelini tanıttı. İşte Honor X50 Pro adlı bu modelin özellikleri ve fiyatı…

Honor X50 Pro özellikleri ve fiyatı

Honor X50 Pro modeli, 6.78 inç boyutunda AMOLED ekranla geliyor. 2652 x 1200 piksel çözünürlüğe sahip bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 1920 Hz PWM karartma sunuyor. Öte taraftan cihaz, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden güç alıyor. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan akıllı telefon, 33W hızlı şarj ile beslenen 5800 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor.

Honor X50 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Ön tarafında 8 Megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka kasasında ise ikili kurulum bizi karşılıyor. Bu kurulum, f/2.4 diyafram aralığına sahip 108 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel yardımcı lensten oluşuyor.

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Honor X50 Pro teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğerİşlemciQualcomm Snapdragon 8+ Gen 1RAM12 GBDepolama256 GBEkran6.78 inç – AMOLED

2652 x 1200 piksel çözünürlük

120 Hz yenileme hızı

1920 Hz PWM karartmaArka Kameralar108 Megapiksel (f/2.4) ana kamera + 2 Megapiksel yardımcı lensÖn Kamera8 MegapikselBatarya5800 mAhŞarj Hızı33WAna Kamera108 MP ana kamera, f/2.4 diyaframlı 2 MP ikincil kameraRenk SeçenekleriElegant Black ve Cangshan Green

Çin'de piyasaya sürülen Honor X50 Pro modelinin fiyatı ise 395 dolar olarak belirlendi. Akıllı telefonun Türkiye'de satılıp satılmayacağı şimdilik bilinmiyor. Eğer satılacak olursa, 20 ila 25 bin TL civarında bir fiyatla karşımıza çıkabilir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefonun özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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Qualcomm, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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