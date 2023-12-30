Akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırabilmek için çalışmalarını sürdüren Honor, bu kapsamda ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda marka, kısa süre önce yeni modelini tanıttı. İşte Honor X50 Pro adlı bu modelin özellikleri ve fiyatı…

Honor X50 Pro özellikleri ve fiyatı

Honor X50 Pro modeli, 6.78 inç boyutunda AMOLED ekranla geliyor. 2652 x 1200 piksel çözünürlüğe sahip bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 1920 Hz PWM karartma sunuyor. Öte taraftan cihaz, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden güç alıyor. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan akıllı telefon, 33W hızlı şarj ile beslenen 5800 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor.

Ön tarafında 8 Megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka kasasında ise ikili kurulum bizi karşılıyor. Bu kurulum, f/2.4 diyafram aralığına sahip 108 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel yardımcı lensten oluşuyor.

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Honor X50 Pro teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;