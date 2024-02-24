Huawei, ABD yaptırımları altında kendi işletim sistemi HarmonyOS'u kullanıma sundu. Kullanıcıların dikkatini çeken bu yazılımın en son sürümü olan HarmonyOS 4 ise geçtiğimiz sene duyuruldu. Şimdiye kadar onlarca cihaza sunulan işletim sistemi, birkaç telefon ve akıllı saat için daha uygun hale getirildi. Beta programı kapsamında yükseltme yapılabilir. İşte HarmonyOS 4 güncellemesi alan Huawei modelleri…
HarmonyOS 4 güncellemesi alan Huawei modelleri
HarmonyOS 4, özellikle arayüz tarafında önemli yenilikler getiriyor. Öyle ki kullanıcılar, artık ana ekranlarını yeni yazı tipi stilleri, renkler, saat tasarımları ve widget'lar ile özelleştirebilecek. Bununla beraber bir emoji seçerek bunu duvar kağıdına dönüştürmek mümkün olacak.
Bildirim merkezi için de yenilikler mevcut. Buna göre kullanıcılar, gelen bir bildirimi sabitleyebilecek ve uygulamayı açmaya gerek kalmadan etkileşime geçebilecek. HarmonyOS 4, Apple'ın iPhone 14 Pro serisi ile hayatımıza soktuğu Dinamik Ada özelliğini de getiriyor. Yeni sürümün arayüz bir yana performans tarafında da yükseltme içerdiğini belirtmek gerekiyor.
6.000 mAh batarya ve uygun fiyat! Huawei Enjoy 70z için geri sayım başladı
HarmonyOS 4 Beta programına dahil edilen Huawei telefon modelleri şu şekilde sıralandı;
HUAWEI P30
HUAWEI P30 Pro
HUAWEI Mate 20 Pro
HUAWEI Mate 20 RS Porsche Design
HUAWEI nova 5 Pro
HUAWEI Mate 20
HUAWEI Mate 20X
HUAWEI Mate 20X5G
Honor 20
Honor 20 PRO
Honor V20
Honor Magic2
HarmonyOS 4 Beta programına dahil edilen Huawei akıllı saat modelleri şu şekilde sıralandı;
HUAWEI WATCH 3
HUAWEI WATCH 3 Pro
HUAWEI WATCH 3 Pro New
HUAWEI WATCH GT 3 Pro (46 mm)
HUAWEI WATCH GT 3
Güncelleme yapma işlemini ayarlar uygulamasından başlatabilirsiniz.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Huawei, HarmonyOS 4 güncellemesini yayınladı - Son Dakika
Adli yargı hakim ve Cumhuriyet Savcısı adaylarının atamaları gerçekleştirildi. Adayların, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığınca atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararına göre 148 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Ukrayna ordusu, Karadeniz yakınlarındaki Azak Denizi üzerinde uçan Rusya'ya ait A-50 tipi istihbarat uçağını düşürdü. Ukrayna sınır hattında istihbarat topladığı düşünülen uçağın havada vurulduğu ve düştükten sonra infilak ettiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesi Sancaktepe'de yaptığı konuşmasında ilk kez Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından davet edildiğini söyledi. İmamoğlu, "Teşekkür ediyorum kendisine. Pazartesi oraya gideceğim. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım" dedi.
BTK sayfasında paylaşılan bilgilere göre, popüler canlı yayın platformları arasında yer alan Twitch'e, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişim engeli getirildi.
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un bakanlık döneminde felaket bölgelerindeki hizmetlerinden övgüyle bahsetti. Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapan Özdemir, ''Biz felaket zamanı balıkçıya, tatile gitmeyiz'' dedi.
Niğde'de kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki F.G. isimli kadın, evinde uyurken bulundu.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri, Türkiye'nin büyük ölçüde karşıladığı sonucuna vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek FATF'ın Türkiye kararını değerlendirerek, ''Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Haziran ayında yapılacak yerinde denetimle gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak.'' ifadelerini kullandı.
6 yaşında evlendirilme davasında sanık Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in hapis cezası ile cezalandırıldıkları kararı istinaf mahkemesi bozdu. 20. Ceza Dairesi Kadir İstekli'nin iki suçtan cezalandırılması gerekirken tek suçtan cezalandırıldığı, anne Fatıma Gümüşel ve baba Yusuf Ziya Gümüşel'in ise anne ve baba olmalarından dolayı cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararın usul ve esas yönünden bozulmasına karar verdi. Sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak.
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?