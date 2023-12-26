Huawei Nova 12 serisinin işlemcisi belli oldu!

Huawei Nova 12 ailesi bugün birden fazla sızıntı ile karşımıza çıktı. Günün başında işlemcisini hala gizli tutan Nova 12, şimdi birçok özelliği ile karşımızda. Gelin Huawei Nova 12 modellerinin işlemcilerine ve ortaya çıkan diğer özelliklerine göz atalım.

Nova 12 ailesi hangi işlemcilerden güç alıyor?

Huawei Nova 12 ailesi yarın gerçekleşecek olan lansmanda tanıtılacak. Ancak şimdiden cihazların özellikleri belli. Bugün cihazlar ile ilgili birçok bilgi paylaşan Digital Chat Station, şimdi cihazların işlemcilerini gözler önüne sürüyor.

Digital Chat Station'ın paylaşımına göre Huawei Nova 12 Lite, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 778G yonga seti ile birlikte geliyor. Bu işlemci nedeniyle 4G desteği sunan Nova 12 Lite, 5G destekli Kirin 8000 işlemcili Nova 12 Pro'nun gerisinde kalıyor. Serinin en üst modeli Nova 12 Ultra ise 5G destekli Kirin 9000S işlemciden güç alıyor.

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1,5K çözünürlüklü 6,78 inçlik OLED ekran ile gelen Nova 12 Pro ve Ultra, 60 Megapiksel + 8 Megapiksel olarak şekillenen çift ön kamera ile birlikte gelecek. Arka tarafta ana kamera olarak OIS özellikli 50 Megapiksellik bir sensör kullanılırken, şimdilik detayları bilinmeyen iki kamera daha cihazların arkasında yer alacak.

Sızıntılara göre üst modelleri gibi OLED ekran ile gelecek olan Nova 12 Lite ise, 60 Megapiksellik tek ön kameraya sahip olacak. Arka tarafta ana kamera olarak 50 Megapiksellik bir sensör bulunacak. 8 GB RAM bellek ile güçlenen Nova 12 Lite, 256 GB dahili depolama ile birlikte gelecek.

Şimdilik Huawei Nova 12 ailesinin özellikleri bu kadar. Yarın gerçekleşecek olan lansmanda cihazlar tüm özellikleri ile karşımızda olacak. Bakalım şirket, Nova 12 modellerine ne kadar fiyat biçecek?