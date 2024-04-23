Huawei Pura 80 Serisinin Görüntü Sensörü Sızdı - Son Dakika
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Teknoloji

Huawei Pura 80 Serisinin Görüntü Sensörü Sızdı

Huawei Pura 80 Serisinin Görüntü Sensörü Sızdı

Huawei'nin Pura 80 serisi ile yapacağı ilk yenilik ortaya çıktı. Mate 70 ve Pura 80 serisinin kamera özellikleri sızıntıyla ortaya çıktı. Mate 70 serisinde Honor Magic 6 Ultimate'te yer alan 1/1.3¨ OV50K görüntü sensörü olması bekleniyor. Bu sensör, üst düzey dinamik aralık özellikleriyle biliniyor. Mate 70 serisinin Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Pura 80 modellerinde de aynı kamera sensörleri kullanılacak.

23.04.2024 11:08
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Huawei geçtiğimiz günlerde düzenlediği lansman kapsamında en yeni Pura 70 ailesini görücüye çıkardı. P serisinin sonunu işaret eden bu modeller, kamera ve tasarımlarıyla ön plana çıkıyordu. Ancak Huawei'nin Pura 80 serisi ile yapacağı ilk yenilik ortaya çıktı.

Huawei Pura 80 serisinin görüntü sensörü sızdı

Huawei önümüzdeki aylarda bir sonraki amiral gemisi Mate 70 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Çin'den gelen yeni sızıntıda ise Mate 70 ve Pura 80 serisinin kamera özellikleri gözler önüne serildi.

Huawei Pura 80 Serisinin Görüntü Sensörü Sızdı

Mate 70 serisinde, Honor Magic 6 Ultimate'te yer alan 1/1.3¨ OV50K görüntü sensörü olması bekleniyor. Kod adı "süper dinamik Kartal Gözü kamera" olan OV50K sensör; üst düzey dinamik aralık özellikleriyle biliniyor. Sızıntı ayrıca daha hızlı odaklama için LOFIC otomatik odaklama teknolojisini içereceğini ortaya koydu.

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Huawei'nin Mate cihazlarını genellikle sonbaharda piyasaya sürdüğünü göz önüne alırsak, Mate 70 serisinin Eylül ayında tanıtılacağını söyleyebiliriz. Bu kamera sensörleri önümüzdeki yıl çıkacak Pura 80 modellerinde de olacak.

Öte yandan Pura ailesi; Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+, ve Pura 70 Ultra olmak üzere dört versiyonda geliyor. Yeni seri, işlemci tarafında Mate 60 serisine güç veren Kirin 9000s'e göre daha gelişmiş olan Kirin 9010 yonga seti ile geliyor.

Huawei Pura 80 Serisinin Görüntü Sensörü Sızdı

Pura 70 Ultra, XMAGE görüntü teknolojisine sahip 1 inçlik 50 megapiksel ana kamera sensörüne, 40 megapiksel geniş açı lense, ve 50 megapiksel telefoto makro kameraya sahip. Pro+ modelinde ise aynı ana kamera yer alıyor.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Huawei Pura 80 Serisinin Görüntü Sensörü Sızdı - Son Dakika

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