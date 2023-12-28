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Intel, 6G Teknolojisi İçin Hexa-X Projesine Katılıyor - Son Dakika
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Intel, 6G Teknolojisi İçin Hexa-X Projesine Katılıyor

Intel, Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen Hexa-X adlı 6G amiral gemisi araştırma projesine katılarak, 6G teknolojisini 2030 yılına kadar hayata geçirme hedefiyle yola çıkıyor. 6G iletişimde, bilgi işlemde ve yapay zekada (AI) çığır açacak bir yaklaşım geliştirmeyi amaçlayan proje, iletişim, bilgi işlem ve yapay zekanın yakınsamasını sağlayarak daha sağlıklı, işbirliğine dayalı ve sürdürülebilir bir dünya inşa etmeyi hedefliyor.

Intel, 6G Teknolojisi İçin Hexa-X Projesine Katılıyor
28.12.2023 - 00:28,  Güncelleme: 00:52
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Teknolojinin hızla evrimleştiği bu dönemde, Intel, iletişim dünyasını bir adım öteye taşımak için önemli bir adım attı. İlk analog telefonlardan günümüzün 5G özellikli uzaktan operasyonlarına kadar gelmiş olan şirket, mobil bağlantı alanında yeni bir çağa öncülük etmeye hazırlanıyor.

Intel, Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen Hexa-X adlı 6G amiral gemisi araştırma projesine katılarak, 6G teknolojisini 2030 yılına kadar hayata geçirme hedefiyle yola çıkıyor. Bu projenin temel amacı, 6G iletişimde, bilgi işlemde ve yapay zekada (AI) çığır açacak bir yaklaşım geliştirmek.

6G ile birlikte, iletişim, bilgi işlem ve yapay zekanın yakınsamasını bekleyebiliriz. Bu yeni teknoloji, ağ altyapısının üzerinde uygulamalar olarak değil, yerel olarak entegre edilecek ve gerçek dünya ile dijital dünya arasındaki etkileşimi bir adım öteye taşıyacak. Fiziksel dünyadaki sensörler, dijital dünyada anında güncellenen gerçek ortamların oluşturulmasını sağlayacak, bu da olayları analiz etme ve hızla harekete geçme imkanı tanıyacak.

Intel'in 6G vizyonu, üç temel hedef etrafında şekilleniyor. İlk olarak, daha sağlıklı bir dünya inşa etmeyi amaçlıyor. 6G, uzaktan ve erişilebilir sağlık hizmetlerini daha etkili hale getirerek, bireysel değişkenlikleri dikkate alarak kişiselleştirilmiş tedaviyi mümkün kılacak.

Giyilebilir teknoloji, özellikle görme bozukluğu olan bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracak. Sensörlerle donatılmış giyilebilir cihazlar, kullanıcılara çevrelerini algılama ve tanımlama yeteneği kazandırarak, sokaklarda güvenli bir şekilde dolaşmalarına yardımcı olacak.

İkinci hedef, daha fazla işbirliğine dayalı bir dünya inşa etmek. 6G'nin sağladığı yüksek hızlar, uzaktan ofislerin, telekonsültasyonların ve e-öğrenme ortamlarının yayılmasına olanak tanıyacak. Holografik video konferanslar ve dokunsal iletişim, etkileşimleri daha zengin ve anlamlı kılacak.

Dijital ikizlerin kullanımı, akıllı şehirleri gerçek anlamda hayata geçirmek için önemli bir fırsat sunuyor. 6G'nin desteğiyle, fiziksel dünyanın dijital bir temsilini oluşturarak, şehir planlamacıları, inşaat işçileri ve enerji tedarikçileri arasında işbirliğini artırabilir.

Son olarak, Intel, daha sürdürülebilir bir dünya için 6G'nin potansiyelini vurguluyor. Ağın enerji verimliliğini artırmak için yerel olarak entegre edilmiş yapay zeka teknolojisinin kullanılması, sürdürülebilirlik ve kullanıcı performansını bir araya getiriyor.

Intel'in Hexa-X projesi, dünya genelindeki teknolojik ilerlemeye yön verme misyonu taşıyor. 6G, iletişim, bilgi işlem ve yapay zekanın yakınsamasını sağlayarak, daha hibrit, sürdürülebilir ve sağlıklı bir dünyanın temellerini atıyor.

Kaynak: Shiftdelete
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