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iPhone 15 Pro Kullanıcıları Arka Cam Panel Hatasıyla Karşılaşıyor - Son Dakika
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iPhone 15 Pro Kullanıcıları Arka Cam Panel Hatasıyla Karşılaşıyor

Apple'ın iPhone 15 Pro ve Pro Max modelleriyle temel modeller arasındaki uçurumu açmasıyla birlikte, bazı iPhone 15 Pro kullanıcıları arka cam panel konusunda şikayetçi. Titanyum çerçeve ile gelen iPhone 15 Pro modellerinde arka cam panel hatası ortaya çıktı. Reddit'te paylaşılan resimlerde, arka cam panelin sol köşesinde bir deformasyon görülüyor. Bu deformasyonun sebebi ise cam arka panelden sızan yapışkan. Apple Store'a başvuran kullanıcılara, cam panel hatasının yapıştırıcının yanlış uygulandığı açıklaması yapılarak, cam panel değişimi yapılmıştır.

iPhone 15 Pro Kullanıcıları Arka Cam Panel Hatasıyla Karşılaşıyor
02.01.2024 - 14:29,
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Apple bu sene iPhone 15 Pro ve Pro Max modelleriyle temel modellerin arasındaki uçurumu iyice açtı. Bunun karşılığını satış olarak da alan firma yine bir iPhone 15 Pro hatası ile gündemde. Ortaya çıkan detaylara göre bazı iPhone 15 Pro kullanıcıları arka cam panel konusunda şikayetçi.

iPhone 15 Pro arka cam panel hatası can sıkıyor!

Bildiğiniz gibi iPhone 15 Pro ve Pro Max hem özellikleri hem de materyal seçimi ile başlangıç modellerinden ayrılıyor. Titanyum çerçeve ile gelen iPhone 15 Pro modellerinde arka cam panel hatası ortaya çıktı. Şu an oldukça nadir görülse de can sıkıyor.

Reddit'te bir iPhone 15 Pro kullanıcısı, paylaştığı resimlerle bu sorunu ortaya çıkardı. Buna göre arka cam panelin sol köşesinde bir deformasyon karşımıza çıkıyor. Bu anlamda tüketici, Reddit kullanıcılarına böyle bir sorun ile karşılaşıp karşılaşmadıklarını sordu. Kullanıcının yaptığı paylaşıma göre bu deformasyonun sebebi cam arka panelden sızan yapışkan. Telefonun arka tarafında bir yapışkanlık hisseden kullanıcı, bu rahatsız edici yapışkanı sökmeye başladı.

iPhone 15 Pro Kullanıcıları Arka Cam Panel Hatasıyla Karşılaşıyor

Bu sökme sonrasında ise cam panelde bu tür bir deformasyon meydana geldi. Daha sonra ise bir başka kullanıcı aynı sorunu yaşadığını aktardı. En yakınında yer alan Apple Store'a giden bu kullanıcı ise sorununa çözüm bulmayı başardı.

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Buna göre kullanıcıya Apple Store'da iPhone 15 Pro cam panel hatası için yapıştırıcının yanlış uygulandığı açıklaması yaptı. Cam panel değişimi düzgün bir montajla yapılan iPhone 15 Pro'yu App Stroe yeniden kullanıcısına teslim etti.

Kısacası iPhone 15 arka cam panel hatası yapıştırıcının yanlış şekilde uygulanması sonucu oluşuyor. Montaj sırasında oluşan hatanın ne kadar kullanıcıyı etkilediği ise henüz belli değil. Ancak ilk kullanıcının yaptığı gibi yapıştırıcıyı elinizle sökmeye çalışmamak da fayda var.

Kaynak: Shiftdelete
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SON DAKİKA: iPhone 15 Pro Kullanıcıları Arka Cam Panel Hatasıyla Karşılaşıyor - Son Dakika
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