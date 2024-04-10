iPhone 16 Plus Renk Seçenekleri Sızdırıldı

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Apple severlerin heyecanla beklediği iPhone 16 serisinin sızıntıları giderek artıyor. Çin kökenli bir sızıntı kaynağına göre, iPhone 16 Plus modeli şimdiye kadar sunulan iPhone renk seçeneklerini genişletmeye hazırlanıyor.

iPhone 16 Plus işte bu renklerle gelecek

Standart iPhone 15 Plus renklerine ek olarak, iPhone 16 Plus'ın yedi farklı renkte geleceği iddia ediliyor. Bunlar arasında mavi, pembe, sarı, yeşil, siyah, beyaz ve mor yer alıyor. Bu renk seçeneklerinin, iPhone 16'nın standart boyutundaki karşılığına da sunulup sunulmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

Sadece iPhone 16 Plus değil, aynı zamanda iPhone 16 Pro modelleri için de heyecan verici yenilikler bekleniyor. Söylentilere göre, iPhone 16 Pro'nun "uzay siyahı" ve "gül" titanyum renk seçenekleriyle geleceği belirtiliyor.

iPhone 15 Pro modellerinde bulunan "mavi titanyum" renginin ise yerini gül rengine bırakacağı ifade ediliyor. Ayrıca, "uzay siyahı" olarak adlandırılan bir renk seçeneği, iPhone 14 Pro serisinden hatırlanabilecek bir renge benzeyecek ve Siyah Titanyum'un yerini alacak.

Bununla birlikte iPhone 16 Pro modellerinin diğer renk seçeneklerinde de bazı değişiklikler olması bekleniyor. Doğal ve Beyaz Titanyum renklerinin, daha önceki modellere kıyasla hafif ton farklılıklarıyla sunulacağı söylentiler arasında. Doğal Titanyum, daha belirgin bir gri tonuna sahip olacakken, Beyaz Titanyum ise gümüş beyazına daha yakın bir renge dönüşecek.

iOS 18 ne zaman yayınlanacak?

iPhone 16 serisi, genellikle sonbahar aylarında Apple'ın geleneksel olarak düzenlediği etkinliklerinde tanıtılıyor. Ancak kesin çıkış tarihi ve diğer özellikler hakkında net bilgilere henüz sahip değiliz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.