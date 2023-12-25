 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
iPhone'lar için Çalınan Cihaz Koruması Özelliği - Son Dakika
Üye Girişi

iPhone'lar için Çalınan Cihaz Koruması Özelliği

iOS 17.3 ile birlikte gelen yeni özellik olan Çalınan Cihaz Koruması, iPhone'ların çalınması durumunda koruma sağlıyor. Ancak özelliğin doğru çalışması için kullanıcıların ayarlamaları doğru yapması gerekiyor.

iPhone\'lar için Çalınan Cihaz Koruması Özelliği
25.12.2023 - 00:27,
Abone Ol

iOS 17.3 ile birlikte iPhone'ları korumak için yeni bir özellik geliyor. Özellikle sıkça yaşanan kaybolma, çalınma gibi durumlarda işe yarayan bu özelliğin adı "Çalınan Cihaz Koruması". Ancak bu özellik gerçekten faydalı mı? Bu özelliği iOS 17.3 ile birlikte kullanmaya başlamak doğru bir tercih mi? İşte konuyla ilgili çıkan haberler ve detayları…

iPhone "Çalınan Cihaz Koruma" özelliğini gerçekten kullanmanız gerekli mi?

Apple ilk kez iOS 17.3 Beta sürümü ile bu özelliği kullanıcılarına sundu. iPhone sahiplerinin telefonlarının çalınması durumunda korunması sağlayan bu özellik tartışmalara da konu oldu. Bir grup "gerekli" derken bir diğer grup ise özellik hakkında daha farklı yorumlar yapıyor. iPhone "Çalınan Cihaz Koruma" özelliği hakkındaki ilk haberimizi okumak için buraya tıklayınız.

Bu özellik aslında ilk olarak bar gibi ortamlarda sürekli yaşanan hırsızlıklar ile birlikte gündeme geldi. Tabi bunlara ek olarak bir de aslında sadece telefonunu kaybedenler de var. Tüm bunlar kimsenin yaşamak istemeyeceği talihsiz durumlardan. Bu sebeple gelen yeni özellik oldukça beğeni topladı.

iPhone 16 işlemcisi için iOS 18'de önemli sızıntı!

Hırsızlar toplu alanlarda ilk başta çalmayı hedefledikleri iPhone'ların sahiplerine odaklanıyor. ve ardından telefonların şifrelerini öğreniyor. Şifre sayesinde cihazları çalan şahıslar hemen iCloud şifresini değiştiriyor ve daha sonrasında cihazın bulunmasını önlüyor. Fakat bu yeni özellik ile birlikte iPhone modelleri ev ve iş yeri gibi güvenli seçilen adresler haricindeki iCloud şifre değişimlerinde FaceID taraması yapıyor.

Peki bu özellik gerçekten doğru çalışıyor mu? Öncelikle şunu söylemekte fayda var konum özelliklerinin ve ayarlarının doğru yapıldığını varsaydığımızda evet doğru çalışıyor. Ancak dediğimiz gibi sizin ayarlamaları doğru yapmanız gerekli.

İPhone "Çalınan Aygıt/Cihaz Koruma" özelliği nasıl açılır?

iPhone'unuzda iOS 17.3 beta sürümünü çalıştırdığınızdan emin olun

Ayarlar uygulamasını açın

Aşağı kaydırın ve Face ID & Passcode (veya Touch ID & Passcode) öğesine dokunun

Şimdi Çalınan Cihaz Koruması altında Korumayı Aç öğesine dokunun.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Iphone, Apple, Mobil, Güvenlik, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji iPhone'lar için Çalınan Cihaz Koruması Özelliği - Son Dakika


00:07
Ayhan Bora Kaplan'ın tehdit ettiği iş adamı konuştu: Arkasındaki bürokrat ve siyasilerin isimleri bende var Ayhan Bora Kaplan'ın tehdit ettiği iş adamı konuştu: Arkasındaki bürokrat ve siyasilerin isimleri bende var
00:01
Maçta direğe çarpan Icardi'nin elmacık kemiği kırıldı Maçta direğe çarpan Icardi'nin elmacık kemiği kırıldı
23:45
Ordu'da cenazeye giden çift, trafik kazasında yaşamını yitirdi Ordu'da cenazeye giden çift, trafik kazasında yaşamını yitirdi
23:23
İsrail ordusu, Gazze'de 5 İsrailli esirin cesedine ulaştı İsrail ordusu, Gazze'de 5 İsrailli esirin cesedine ulaştı
22:47
Birçok il ve ilçede eğitime kar engeli Birçok il ve ilçede eğitime kar engeli
22:30
Sahada bu rekabet yoktu! Okan Buruk'un penaltı isyanına İsmail Kartal'dan jet yanıt Sahada bu rekabet yoktu! Okan Buruk'un penaltı isyanına İsmail Kartal'dan jet yanıt
22:14
Okan Buruk yayıncı kuruluşa demediğini bırakmadı Okan Buruk yayıncı kuruluşa demediğini bırakmadı
22:04
Şehit Kemal Aslan'ın babası: Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderenlere hakkımı helal etmiyorum Şehit Kemal Aslan'ın babası: Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderenlere hakkımı helal etmiyorum

Son Dakika
00:07 Ayhan Bora Kaplan'ın tehdit ettiği iş adamı konuştu: Arkasındaki bürokrat ve siyasilerin isimleri bende var
00:01 Maçta direğe çarpan Icardi'nin elmacık kemiği kırıldı
23:45 Ordu'da cenazeye giden çift, trafik kazasında yaşamını yitirdi
23:23 İsrail ordusu, Gazze'de 5 İsrailli esirin cesedine ulaştı
22:47 Birçok il ve ilçede eğitime kar engeli
22:30 Sahada bu rekabet yoktu! Okan Buruk'un penaltı isyanına İsmail Kartal'dan jet yanıt
22:14 Okan Buruk yayıncı kuruluşa demediğini bırakmadı
22:04 Şehit Kemal Aslan'ın babası: Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderenlere hakkımı helal etmiyorum
22:03 Elvan Gruda hayatını kaybetti
21:49 İrfan Can Kahveci'den derbi sonrası Fred itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 01:14:46. #1.12#
SON DAKİKA: iPhone'lar için Çalınan Cihaz Koruması Özelliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement