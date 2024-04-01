Gündemden düşmeyen iPhone SE 4, bu kez tasarımı ile olay yarattı. Ortaya atılan son sızıntılara göre bir önceki seride mevcut olan Home butonu ve Touch ID sensörü yeni nesil cihazda olmayacak. Ancak arka tarafta yine tek kamera olacağı tahmin ediliyor.
Böylece eskisinden çok daha modern bir görüntüye kavuşacak cihazın, şimdiden iyi bir satış rakamına ulaşacağı öngörülmekte. Eğer bu durum gerçekleşirse, Apple'ın son dönemde gözle görülür şekilde düşen hisse değeri yeniden bir çıkış yakalayabilir. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…
Yeni iPhone SE 4 tasarımı gündem oldu
Geçtiğimiz günlerde iPhone SE 4 modelinin büyük oranda iPhone 15'lerin tasarımından ilham alınacağı söylenirken, bu iddialar şu an için asılsız çıkmış gibi gözüküyor. Görünen o ki, cihaz Dynamic Island yerine klasik bir çentik ile birlikte gelecek. Bu anlamda, yeni ürünün iPhone 14 ile büyük bir benzerlik taşıyacağı öne sürülüyor. Eğer bu iddialar gerçeklik kazanırsa, mobil dünyada taşlar yerinden oynayabilir.
Bir önceki nesli 2022 yılında çıkan model istenen başarıyı elde edemeyince, bir daha iPhone SE serisi telefon üretilmeyeceği bile konuşulmaya başlanmıştı. Fakat Apple yönetimi, ürünün bulunduğu fiyat aralığında önemli bir fiyat avantajı yakalayacağına inandığından dolayı yeni bir SE hamlesi yapacak gibi görünüyor. 2025 yılında büyük bir ihtimalle piyasaya sürülecek olan ürünün, resmi çıkış tarihi ise şu an için belli olmuş değil.
iPhone 16 Pro taş gibi olacak! Apple'dan yeni titanyum hamlesi
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone SE 4 iyi bir satış başarısı elde edebilecek mi? Siz iPhone kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Gündemden düşmeyen iPhone SE 4, tasarımıyla olay yaratıyor - Son Dakika
Google, Podcasts uygulamasını kapatma kararı aldı ve kullanıcılarına aboneliklerini ve dinleme geçmişlerini YouTube Music'e taşıma süresi tanıdı. Podcast yayınları 2 Nisan'a kadar YouTube Music'e taşınacak ve Podcasts uygulamasına erişim mümkün olmayacak. Bu hamle, Google'ın Podcast sektöründe daha büyük bir oyuncu olma hedefini destekleyebilir.
WindSpider firması tarafından geliştirilen WindSpider vinçlerinin, rüzgar enerjisi endüstrisini kökten değiştirecek bir yenilik olduğu belirtiliyor. Bu kendiliğinden inşa edilen rüzgar türbinleri, geleneksel rüzgar türbinlerinin inşası için gerekli olan işgücünün büyük bir kısmını ortadan kaldırarak, rüzgar enerjisine erişimi daha da ucuz hale getiriyor.
Samsung Mobil Başkan Yardımcısı Won-joon Choi, Bixby'nin baştan aşağı ele alınacağını ve yapay zekanın önünün açılacağını belirtti. Bixby için yapay zeka desteğiyle daha akıllı bir konuşma deneyimi sunmayı hedefleyen Samsung, güncellemenin ne zaman yayınlanacağına dair bir zaman çizelgesi vermedi.
Xiaomi'nin alt markası Redmi, orta-seviye pazar için yeni performans odaklı telefon serisi olan Redmi Turbo'yu duyurdu. Serinin ilk cihazı Xiaomi Redmi Turbo 3, Snapdragon 8s Gen 3 işlemciyle güçlendirilecek. Turbo serisi, performansıyla dikkat çekmeyi hedefliyor ve sektörde yeni bir performans furyasına yol açabilir.
Keltis Yapay Zeka A.Ş.'nin CEO'su Dr. Ekrem Teymur, Yapay Zeka Konuşmaları' serisinde, yapay zekanın etkisi altında değişime uğrayacak meslekleri anlattı. Teymur, teknoloji alanında çalışan meslek gruplarının yapay zekadan en çok etkileneceğini belirtti. Metin yazarları, tercümanlar ve iş danışmanları gibi alanlarda zaten hissedilen bu etki, tüm meslek gruplarını tehdit ediyor. Teymur'a göre yapay zeka insanlık için bir tsunami etkisi yaratabilir.
Sizin düşünceleriniz neler ?