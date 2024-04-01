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Gündemden düşmeyen iPhone SE 4, tasarımıyla olay yaratıyor - Son Dakika
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Teknoloji

Gündemden düşmeyen iPhone SE 4, tasarımıyla olay yaratıyor

iPhone SE 4'ün tasarımıyla ilgili sızıntılar gündemde. Yeni nesil cihazda Home butonu ve Touch ID sensörü olmayacak, ancak tek kamera bulunacak. Bu değişikliklerle daha modern bir görüntüye kavuşması beklenen cihazın iyi bir satış rakamına ulaşması öngörülüyor. Eğer gerçekleşirse, Apple'ın hisse değeri yeniden yükselebilir. iPhone SE 4'ün çıkış tarihi henüz belli değil.

01.04.2024 19:09  Güncelleme: 19:12
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Gündemden düşmeyen iPhone SE 4, bu kez tasarımı ile olay yarattı. Ortaya atılan son sızıntılara göre bir önceki seride mevcut olan Home butonu ve Touch ID sensörü yeni nesil cihazda olmayacak. Ancak arka tarafta yine tek kamera olacağı tahmin ediliyor.

Böylece eskisinden çok daha modern bir görüntüye kavuşacak cihazın, şimdiden iyi bir satış rakamına ulaşacağı öngörülmekte. Eğer bu durum gerçekleşirse, Apple'ın son dönemde gözle görülür şekilde düşen hisse değeri yeniden bir çıkış yakalayabilir. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Yeni iPhone SE 4 tasarımı gündem oldu

Geçtiğimiz günlerde iPhone SE 4 modelinin büyük oranda iPhone 15'lerin tasarımından ilham alınacağı söylenirken, bu iddialar şu an için asılsız çıkmış gibi gözüküyor. Görünen o ki, cihaz Dynamic Island yerine klasik bir çentik ile birlikte gelecek. Bu anlamda, yeni ürünün iPhone 14 ile büyük bir benzerlik taşıyacağı öne sürülüyor. Eğer bu iddialar gerçeklik kazanırsa, mobil dünyada taşlar yerinden oynayabilir.

Gündemden düşmeyen iPhone SE 4, tasarımıyla olay yaratıyor

Bir önceki nesli 2022 yılında çıkan model istenen başarıyı elde edemeyince, bir daha iPhone SE serisi telefon üretilmeyeceği bile konuşulmaya başlanmıştı. Fakat Apple yönetimi, ürünün bulunduğu fiyat aralığında önemli bir fiyat avantajı yakalayacağına inandığından dolayı yeni bir SE hamlesi yapacak gibi görünüyor. 2025 yılında büyük bir ihtimalle piyasaya sürülecek olan ürünün, resmi çıkış tarihi ise şu an için belli olmuş değil.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone SE 4 iyi bir satış başarısı elde edebilecek mi? Siz iPhone kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Gündemden düşmeyen iPhone SE 4, tasarımıyla olay yaratıyor - Son Dakika

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