İşe alım uzmanlarının yüzde 62'si yapay zekadan umutlu - Son Dakika
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Teknoloji

İşe alım uzmanlarının yüzde 62'si yapay zekadan umutlu

İşe alım uzmanlarının yüzde 62\'si yapay zekadan umutlu

Kariyer odaklı sosyal ağ LinkedIn tarafından yürütülen bir araştırma, işe alım uzmanlarının yüzde 62'sinin yapay zekanın alım süreçlerine etkisi konusunda iyimser olduğunu gösterirken, 2 uzmandan biri, yapay zeka sayesinde daha verimli işlere odaklandığını söyledi.

15.10.2024 15:00  Güncelleme: 15:05
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LinkedIn araştırması, çalışırken yapay zekadan yararlanan işe alım uzmanların yüzde 57'sinin, özellikle iş tanımı yazmak için üretken yapay zeka yeteneklerinden yararlandığını gösterdi. Katılımcıların yüzde 42'si yapay zekanın işe alım sürecindeki en büyük faydasının rutin işleri ortadan kaldırması olduğunu söyledi.

"İNTERAKTİF MÜLAKAT ÖZELLİĞİ DOĞRU ADAYI BULMAYI KOLAYLAŞTIRIYOR"

İşe alım sürecinin birden fazla adımı olan, uzun ve titizlikle yürütülmesi gereken bir süreç olduğunu belirten Mert Yıldız, "İnsan kaynakları gün içerisinde en fazla 6-7 aday ile görüşme yapabiliyorken Meetgate ile birlikte aynı anda yüzlerce hatta binlerce kişiyle mülakat yapılabilir. Titizlik, aynı zamanda maliyet ve zaman anlamına geliyor. Bu süreç; iş ilanının açılması, başvuruların alınması, ön elemenin yapılması, mülakat sorularının kararlaştırılması, adaylarla uygun zaman dilimlerinde görüşme ayarlanması gibi çok sayıda ayrıntı içeriyor. Markamız, tüm potansiyel adaylarla görüşmeleri adil bir biçimde ve zaman kaybetmeden gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan tüm özellikleri bir araya getiriyor. Dünyanın dört bir yanında kullanılan hazır soru şablonları, yapay zeka desteğiyle akıllı soru hazırlama gibi özellikler adayları doğru şekilde sınama olanağı sunarken, interaktif mülakat özelliği ise konuşma akışına ve anlık yanıtlara dayalı raporlama yaparak doğru adayı bulmayı kolaylaştırıyor" diye konuştu.

"İŞE ALIM SÜREÇLERİNİ 6 KAT HIZLANDIRIYOR"

İşe alım maliyetleri ve işe alım süresi ölçümlerini 500'den fazla şirketteki sektör ortalamalarıyla karşılaştırarak Meetgate'in şirketlerin işe alım süreçlerine yaptığı olumlu etkiyi de tespit ettiklerini dile getiren Mert Yıldız, "İşe alım teknolojilerinin geleceği ile bugünden tanışıp en doğru adayı en kısa sürede bulun sloganıyla kurduğumuz markamız işe alım süreçlerini süreyi 6 kat hızlandırırken, maliyeti de yarı yarıya düşürüyor. Birden fazla dil desteği olan, aday havuzunu muhafaza ederek her işe alımda işleri biraz daha kolaylaştırıyor. Bu sayede ihtiyaçları değişebilen farklı ölçekteki şirketlere uygun ücretlendirme modelleri sunuyor. Tamamen KVKK ve GDPR uyumlu bir ürün olan ve yüzde 100 veri güvenliği vaat eden uygulama, kolay kullanımlı arayüzü ve hızlıca devreye alınabilme özellikleriyle de öne çıkıyor. Avrupa pazarında ülkemizi temsil etme hedefiyle şirketlerin en iyi adayları en hızlı ve doğru biçimde belirlemeleri için çalışan şirketimiz, bugüne dek Türkiye'nin lider kuruluşlarına hizmet verdi. YTÜ Yıldız Teknopark, Havaist gibi farklı sektörlerden kurumsal müşterilerin tercih ettiği Meetgate, son olarak Koç Grubu şirketlerinden Ford Otosan'ın ve Rönesans Holding'in işe alımlarını yönetmek için tercih ettiği çözüm oldu. Ayrıca şirket olarak yakın zamanda Yapı Kredi bankası ile de anlaşma sağladık. Tüm markaların en iyi yetenekleri daha interaktif ve verimli bir yolla belirlemesine yardımcı olduk. Her ölçekten işletme, markamızın özelliklerini yakından keşfetmek için ücretsiz demo talebini internet sitemizden gerçekleştirebiliyor" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: DHA

İş Dünyası, Yapay Zeka, Yapay Zeka, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji İşe alım uzmanlarının yüzde 62'si yapay zekadan umutlu - Son Dakika

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