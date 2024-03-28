Hazelight Studios tarafından geliştirilip 2021 yılında Electronic Arts tarafından yayınlanan It Takes Two, en popüler oyunlar arasında yer alıyor. Bu bağlamda en çok satanlar listesinden düşmeyen yapım, oyunculara eğlence dolu vakit geçirebilme seçeneği sunuyor ve oynayan kişilerden olumlu geri dönüşler alıyor. Son olarak yapımdan heyecanlandıran bir haber geldi. Öyle ki Hazelight Studios, It Takes Two için kopya satış sayısını açıkladı.
It Takes Two, 15 milyon çizgisini geçti
Çıkışından bu yana en sevilen oyunlar arasında gösterilen It Takes Two, May ve Cody adında karı-koca çiftin oyuncağa dönüştürülmesinin ardından bundan kurtulmaya çalışmaları üzerine kurulu, iki kişinin oynayabildiği bir engelleri aşma oyunu olarak biliniyor.
Hazelight Studios, It Takes Two'nun çıkışından bu yana üç yıl geçmesi üzerine oyunculara teşekkür etti ve oyunun şimdiye kadar 16 milyondan fazla kopya sattığını açıkladı. Yıllar geçtikçe başarısına başarı katan yapım, 2022'de 7 milyon, 2023'te ise 10 milyon çizgisini geçmişti.
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It Takes Two'nun tek başarısı kopya satış sayısında değil. Öyle ki 2021'de The Game Awards etkinliğinde Yılın Oyunu ve En İyi Aile Oyunu seçilmişti. Bununla birlikte 2022 yılında ise Amazon'un uyarlama bir film çekeceği ortaya çıkmıştı.
It Takes Two sistem gereksinimleri
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? It Takes Two oyununu nasıl buluyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › It Takes Two, 15 milyon kopya sattı - Son Dakika Son yıllarda yapay zeka alanında yaşanan gelişmeler, iş gücünün önemli bir kısmını etkileyebilir. Birleşik Krallık'ta yapılan bir araştırmaya göre, yapay zeka tarafından üstlenilebilecek işler nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon kişi işsiz kalabilir. Veri tabanı yönetimi gibi alanlar en çok etkilenecek pozisyonlar arasında yer alıyor. Ancak yapay zekayı etkili bir şekilde kullanabilenler için yeni iş fırsatları da ortaya çıkabilir. Gelen son raporlar, Çin pazarı için tedarik edilen iPhone sayısının geçen yılın şubat ayına göre tam %33 oranında düştüğünü gösteriyor. Bu durum, satışların son 3 aydaki gerilemesini sürdürdüğünü de ortaya koymuş oldu. Apple yönetiminin Çin'e acilen bir çıkarma daha yapmaya hazırlandığı söylenirken, bizzat CEO Tim Cook'un duruma müdahale edebileceği belirtildi. Elektrikli cihaz atıklarını azaltmaya çalışan kampanya grupları, evlerdeki atıl elektrikli aletlerin ve bozuk teknoloji ürünlerinin biriktiği uyarısını yapıyor. İngiltere'de son dört yılda atıl ürünlerin sayısının ortalama 20'den 30'a yükseldiği tahmin ediliyor. Material Focus isimli grup, bu şekildeki atıl ürünlerin geri dönüştürülmesini tavsiye ediyor. Yaklaşık 880 milyon adet atıl aletin İngiltere'deki evlerde depolandığı tahmin ediliyor ve bu miktardaki ürünün geri dönüşüm değerinin 1 milyar sterline ulaşabileceği belirtiliyor. Elektrikli cihaz atıklarını azaltmaya çalışan kampanya grupları, evlerdeki atıl elektrikli aletlerin ve bozuk teknoloji ürünlerinin biriktiği uyarısını yapıyor. İngiltere'de son dört yılda atıl ürünlerin sayısının ortalama 20'den 30'a yükseldiği tahmin ediliyor. Material Focus isimli grup, bu şekildeki atıl ürünlerin geri dönüştürülmesini tavsiye ediyor. Yaklaşık 880 milyon adet atıl aletin İngiltere'deki evlerde depolandığı tahmin ediliyor ve bu miktardaki ürünün geri dönüşüm değerinin 1 milyar sterline ulaşabileceği belirtiliyor. Microsoft Teams, gelecek olan son güncellemeyle birlikte birçok yeni yapay zeka özelliği kazanacak. Bu özellikler arasında sohbet robotu Copilot desteği, toplantıların detaylı özetini ve yazılı transkriptini sunma gibi özellikler bulunuyor. Ayrıca yapay zeka, canlı görüşmeler sırasında ipuçları vererek kullanıcıların iş verimliliğini artıracak. Ücretli kullanıcılar için bazı özellikler sunulacak olan güncelleme, Teams kullanıcıları tarafından merakla bekleniyor. Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S24 serisiyle birlikte Galaxy AI teknolojisini tanıttı. Galaxy AI, gelişmiş özelliklerle geliyor ve yakında diğer Galaxy cihazlarına da yayınlanacak. Ancak, bazı özellikler bazı cihazlarda kullanılamayacak. Microsoft, parlaklığı ayarlanabilir bir teknoloji olan Pixel Luminesce üzerinde çalışıyor. Bu teknoloji, ekranın her bir pikselini mikro düzeyde kontrol etmenizi sağlayarak oyun monitörlerinde büyük iyileştirmeler getirebilir. Dünya otomotiv endüstrisinin en eski fuarlarından biri olan New York Uluslararası Otomobil Fuarı, yarın kapılarını ziyaretçilere açıyor. Amerikalı ve uluslararası otomobil üreticileri, yeni modellerini Manhattan'daki Jacob K. Javits Kongre Merkezi'nde sergileyecek. Fuarda, popüler markaların yeni tasarıma sahip ve elektrikli modelleri dikkat çekiyor. Ayrıca klasik arabalar ve arazi araçları da fuar alanında yer alacak. Fuar süresince otomotiv sektöründeki gelişmeler üzerine oturumlar da düzenlenecek. Apple'ın her yıl düzenlediği Worldwide Developer Conference (WWDC) etkinliği için 2024 tarihi açıklandı. WWDC 2024, iOS 18, yapay zeka destekli iPhone'lar ve diğer yeni ürünlerin tanıtılacağı bir etkinlik olacak. Apple, yapay zeka dünyasına adım atacak ve mobil ve bilgisayar serilerine yapay zeka desteği sunacak. Ayrıca, iOS 18 ile Android cihazlarla daha gelişmiş bir iletişim sağlanacak ve birçok yeni özellik kullanıcılara sunulacak. Google, Pixel 9 serisine Pixel 9 Pro XL modelini eklediğini duyurdu. Pixel 9 Pro XL, büyük ekran isteyen kullanıcılar için tasarlanmış bir model olarak karşımıza çıkacak. Pixel 9 ve 9 Pro modelleri arasında teknik anlamda bir fark olmayacak gibi görünüyor. Ekran boyutları ise Pixel 9 modeli için 6.03 inç, Pixel 9 Pro modeli için 6.1 inç ve Pixel 9 Pro XL modeli için 6.5 inç olacak. Pixel 9 serisi hakkında diğer teknik detaylar henüz açıklanmadı, ancak Adaptive Touch özelliği ve Qi2 şarj teknolojisinin beklentiler arasında olduğu söyleniyor. Yerel seçimlerine sayılı günler kala gençler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için anlamlı bir harekette bulundu. Bir web sitesinde gençler, yapay zeka yardımıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraflarını birleştirdi. Kullanıcılar fotoğraflarını kaydedip sosyal medya hesaplarından #yanındayız hashtagi ile paylaştı.
GereksinimGereksinim İşletim Sistemi: Windows 8.1 64-bit/ Windows 10 64-bitİşlemci (Minimum): Intel Core i3-2100T/ AMD FX 6100İşlemci (Önerilen): Intel Core i5 3570K/ AMD Ryzen 3 1300xRAM (Minimum): 8 GBRAM (Önerilen): 16 GBEkran Kartı (Minimum): Nvidia GeForce GTX 660/ AMD R7 260xEkran Kartı (Önerilen): Nvidia GeForce GTX 980/ AMD R9 290XDirectX: Sürüm 11Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? It Takes Two oyununu nasıl buluyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › It Takes Two, 15 milyon kopya sattı - Son Dakika
Son yıllarda yapay zeka alanında yaşanan gelişmeler, iş gücünün önemli bir kısmını etkileyebilir. Birleşik Krallık'ta yapılan bir araştırmaya göre, yapay zeka tarafından üstlenilebilecek işler nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon kişi işsiz kalabilir. Veri tabanı yönetimi gibi alanlar en çok etkilenecek pozisyonlar arasında yer alıyor. Ancak yapay zekayı etkili bir şekilde kullanabilenler için yeni iş fırsatları da ortaya çıkabilir.
Gelen son raporlar, Çin pazarı için tedarik edilen iPhone sayısının geçen yılın şubat ayına göre tam %33 oranında düştüğünü gösteriyor. Bu durum, satışların son 3 aydaki gerilemesini sürdürdüğünü de ortaya koymuş oldu. Apple yönetiminin Çin'e acilen bir çıkarma daha yapmaya hazırlandığı söylenirken, bizzat CEO Tim Cook'un duruma müdahale edebileceği belirtildi.
Elektrikli cihaz atıklarını azaltmaya çalışan kampanya grupları, evlerdeki atıl elektrikli aletlerin ve bozuk teknoloji ürünlerinin biriktiği uyarısını yapıyor. İngiltere'de son dört yılda atıl ürünlerin sayısının ortalama 20'den 30'a yükseldiği tahmin ediliyor. Material Focus isimli grup, bu şekildeki atıl ürünlerin geri dönüştürülmesini tavsiye ediyor. Yaklaşık 880 milyon adet atıl aletin İngiltere'deki evlerde depolandığı tahmin ediliyor ve bu miktardaki ürünün geri dönüşüm değerinin 1 milyar sterline ulaşabileceği belirtiliyor.
Elektrikli cihaz atıklarını azaltmaya çalışan kampanya grupları, evlerdeki atıl elektrikli aletlerin ve bozuk teknoloji ürünlerinin biriktiği uyarısını yapıyor. İngiltere'de son dört yılda atıl ürünlerin sayısının ortalama 20'den 30'a yükseldiği tahmin ediliyor. Material Focus isimli grup, bu şekildeki atıl ürünlerin geri dönüştürülmesini tavsiye ediyor. Yaklaşık 880 milyon adet atıl aletin İngiltere'deki evlerde depolandığı tahmin ediliyor ve bu miktardaki ürünün geri dönüşüm değerinin 1 milyar sterline ulaşabileceği belirtiliyor.
Microsoft Teams, gelecek olan son güncellemeyle birlikte birçok yeni yapay zeka özelliği kazanacak. Bu özellikler arasında sohbet robotu Copilot desteği, toplantıların detaylı özetini ve yazılı transkriptini sunma gibi özellikler bulunuyor. Ayrıca yapay zeka, canlı görüşmeler sırasında ipuçları vererek kullanıcıların iş verimliliğini artıracak. Ücretli kullanıcılar için bazı özellikler sunulacak olan güncelleme, Teams kullanıcıları tarafından merakla bekleniyor.
Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S24 serisiyle birlikte Galaxy AI teknolojisini tanıttı. Galaxy AI, gelişmiş özelliklerle geliyor ve yakında diğer Galaxy cihazlarına da yayınlanacak. Ancak, bazı özellikler bazı cihazlarda kullanılamayacak.
Microsoft, parlaklığı ayarlanabilir bir teknoloji olan Pixel Luminesce üzerinde çalışıyor. Bu teknoloji, ekranın her bir pikselini mikro düzeyde kontrol etmenizi sağlayarak oyun monitörlerinde büyük iyileştirmeler getirebilir.
Dünya otomotiv endüstrisinin en eski fuarlarından biri olan New York Uluslararası Otomobil Fuarı, yarın kapılarını ziyaretçilere açıyor. Amerikalı ve uluslararası otomobil üreticileri, yeni modellerini Manhattan'daki Jacob K. Javits Kongre Merkezi'nde sergileyecek. Fuarda, popüler markaların yeni tasarıma sahip ve elektrikli modelleri dikkat çekiyor. Ayrıca klasik arabalar ve arazi araçları da fuar alanında yer alacak. Fuar süresince otomotiv sektöründeki gelişmeler üzerine oturumlar da düzenlenecek.
Apple'ın her yıl düzenlediği Worldwide Developer Conference (WWDC) etkinliği için 2024 tarihi açıklandı. WWDC 2024, iOS 18, yapay zeka destekli iPhone'lar ve diğer yeni ürünlerin tanıtılacağı bir etkinlik olacak. Apple, yapay zeka dünyasına adım atacak ve mobil ve bilgisayar serilerine yapay zeka desteği sunacak. Ayrıca, iOS 18 ile Android cihazlarla daha gelişmiş bir iletişim sağlanacak ve birçok yeni özellik kullanıcılara sunulacak.
Google, Pixel 9 serisine Pixel 9 Pro XL modelini eklediğini duyurdu. Pixel 9 Pro XL, büyük ekran isteyen kullanıcılar için tasarlanmış bir model olarak karşımıza çıkacak. Pixel 9 ve 9 Pro modelleri arasında teknik anlamda bir fark olmayacak gibi görünüyor. Ekran boyutları ise Pixel 9 modeli için 6.03 inç, Pixel 9 Pro modeli için 6.1 inç ve Pixel 9 Pro XL modeli için 6.5 inç olacak. Pixel 9 serisi hakkında diğer teknik detaylar henüz açıklanmadı, ancak Adaptive Touch özelliği ve Qi2 şarj teknolojisinin beklentiler arasında olduğu söyleniyor.
Yerel seçimlerine sayılı günler kala gençler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için anlamlı bir harekette bulundu. Bir web sitesinde gençler, yapay zeka yardımıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraflarını birleştirdi. Kullanıcılar fotoğraflarını kaydedip sosyal medya hesaplarından #yanındayız hashtagi ile paylaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?