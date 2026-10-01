JÖAK timleri TEKNOFEST Güneydoğu'da 'Siyah Giyen Adamlar' olarak ilgi topladı - Son Dakika
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JÖAK timleri TEKNOFEST Güneydoğu'da 'Siyah Giyen Adamlar' olarak ilgi topladı

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JÖAK timleri TEKNOFEST Güneydoğu\'da \'Siyah Giyen Adamlar\' olarak ilgi topladı
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JÖAK timleri, TEKNOFEST Güneydoğu'da siyah kıyafet ve ekipmanları ile yerli ve milli silahlarıyla yerini aldı. 'Siyah Giyinen Adamlar' olarak bilinen timler, vatandaşların yoğun ilgisini çekerken çocuklar ve gençlerin fotoğraf çektirme yarışına sahne oldu.

TEKNOFEST Güneydoğu'da "Siyah Giyen Adamlar" olarak anılan JÖAK timleri, tamamen siyah kıyafetleri ve ekipmanlarıyla vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Özel Operasyon Tim Komutanı Jandarma Üsteğmen Mustafa Şentürk, "Jandarma komando özel asayiş komutanlığı, vazifesi su üstü ve sualtı ve paraşüt sistemleri ile özel silah, teçhizat, taktik teknikleri kullanarak yurt içinde emniyet ve asayişi sağlamaktadır. Temel farkımız görev çeşitliliğine rağmen her alanda üst düzey eğitimli personelden oluşmaktadır. JÖAK personeli her türlü arazi ve iklim şartlarında, görev yapabilecek şekilde yetiştirilir. Sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da her duruma hazır haldedir" dedi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın seçkin birimlerinden olan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı TEKNOFEST Güneydoğu da yerini aldı. Ekiplerin kullandığı yüksek teknoloji yerli ve milli silahlar, teçhizatlar vatandaşlardan ilgi gördü. "Siyah Giyinen Adamlar" olarak bilinen JÖAK timleri ile vatandaşlar fotoğraf çektirmek için çocuklar gençler adeta bir biriyle yarıştı.

Özel Operasyon Tim Komutanı Jandarma Üsteğmen Mustafa Şentürk, "Ülkemizin bekasına yönelik tehditlerin bertaraf edilmesine ve doğal afetlerde milletimizin zor günlerinde yanlarında olan jandarma komando özel asayiş komutanlığı üstün fiziksel, teknik ve taktik gerektiren önemli asayiş olaylarında ve arama kurtarma faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulmuştur. Jandarma komando özel asayiş komutanlığı, vazifesi su üstü ve sualtı ve paraşüt sistemleri ile özel silah, teçhizat, taktik teknikleri kullanarak yurt içinde emniyet ve asayişi sağlamaktadır. Temel farkımız görev çeşitliliğine rağmen her alanda üst düzey eğitimli ve görev bazı personellerden oluşmaktadır. JÖAK personeli her türlü arazi ve iklim şartlarında, görev yapabilecek şekilde yetiştirilir. Sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da her duruma hazır haldedir. Görev disiplini ve sorumluluk bilinci ile sınır tanımadan görev yapabilecek seviyeye ulaşırız" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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