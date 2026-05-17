Kayseri\'de 2. Havacılık Festivali Coşkusu

17.05.2026 11:45
Gökyüzü tutkunları Kayseri'de 2. Geleneksel Havacılık Festivali'nde buluştu. Dron gösterileri, model uçak etkinlikleri ve savunma sanayi araçlarının sergilendiği festival, çeşitli etkinliklerle sona erecek.

Kayseri'de gökyüzü tutkunları 2. Geleneksel Havacılık Festivali'nde bir araya geldi.

Valilik ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla, Melikgazi Belediyesinin ev sahipliğinde Erciyes Havacılık ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen festivalin açılışı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yapıldı.

Festivalde, dron gösterileri, model uçak etkinlikleri, havacılık ve teknoloji stantları, simülasyon deneyimleri ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Etkinlik alanında, savunma sanayi alanında üretilen uçak çeker aracı Rahvan, bomba yükleme aracı Seyit Onbaşı gibi araçlar da sergilendi.

Klasik otomobillerin de yer aldığı festival, gün içinde düzenlenecek çeşitli etkinliklerin ardından sona erecek.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Havacılık, Teknoloji, Festival, Kültür, Son Dakika

