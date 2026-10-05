KBÜ Rektörü Kırışık, TEKNOFEST\'te Hyperloop Türkiye ikincisi PARTECH\'i ziyaret etti

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da yarışan üniversite takımlarını ziyaret ederek öğrencilerin çalışmalarını yerinde inceledi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, TEKNOFEST Güneydoğu'da yarışan KBÜ teknoloji takımlarının stantlarını ziyaret ederek finalist öğrencilerle bir araya geldi.

Festivalin dördüncü gününde yarışma çadırlarını ziyaret eden Kırışık, Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda Türkiye ikincisi olan PARTECH Hyperloop ekibi ile Onkolojide 3T kategorisinde yarışan KBU-Medlab ekibinin stantlarına uğradı.

Takım kaptanlarından yarışma etaplarında gerçekleştirilen testler, teknik kontroller ve saha performansları hakkında bilgi alan Kırışık, öğrencilerin geliştirdiği prototipleri inceledi.

Öğrencilerle sohbet ederek başarı dileklerini ileten Kırışık, üniversite olarak gençlerin proje geliştirme süreçlerinde yanlarında olduklarını ifade etti. Kırışık, TEKNOFEST'in gençlerin vizyon kazanmasına katkı sağlayan bir ekosistem olduğunu belirterek, öğrencilerin sahadaki çalışmalarının önemine dikkati çekti.

Kırışık, öğrencilere çalışmaları ile ilgili olarak, "Atölyelerde uykusuz geçirilen gecelerin, akıtılan alın terinin ve çözülen teknik problemlerin bugün burada, çalışan sistemlere dönüştüğünü görmek tarif edilemez bir gurur. Ödüller elbette kıymetli; ancak bizim için asıl büyük başarı, öğrencilerimizin sahada gösterdiği kriz çözme yeteneği, takım ruhu ve 'biz bunu yaparız' özgüvenidir. Karabük Üniversitesi olarak gençlerimizin bu çalışma azminin ve yenilikçi ruhunun her zaman en büyük destekçisiyiz." ifadelerini kullandı.

Gençlerin fikirlerini projelere, projelerini ise sahadaki çalışmalara dönüştürme süreçlerinde destek vermeyi sürdüreceklerini kaydeden Kırışık, festival boyunca çalışmalarını sürdüren öğrencilere ve danışman akademisyenlere teşekkür etti.