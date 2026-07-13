Kızılelma'nın Süpersonik Atış Testi Başarıyla Tamamlandı

Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı, havadan karaya süpersonik füze ile ilk atış testini başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yürütülen çalışmalar kapsamında ilk kez Roketsan tarafından geliştirilen JET-230 füzesi ile atış gerçekleştirdi. Bayraktar Kızılelma'nın S2 kuyruk numaralı seri üretim modeli, atış testi gerçekleştirmek üzere 8 Temmuz'da Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanarak Merzifon'daki 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'na intikal etti. Burada yapılan hazırlık ve test faaliyetlerinin ardından insansız savaş uçağı, 11 Temmuz'da kanatlarının altında iki süpersonik JET-230 füzesiyle havalandı ve atış testini gerçekleştirmek üzere deniz üzerindeki hedefe yöneldi. Bayraktar Kızılelma, JET-230 füzesini 120 kilometre üzerindeki menzilden başarıyla ateşleyerek hedefini tam isabetle vurdu. Böylece Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı, önemli bir aşamayı daha geçerek, havadan karaya süpersonik mühimmatlarla kritik görevler icra edebilme yeteneğini ortaya koydu.

"Bir kilometre taşı daha tamamlandı"

Test faaliyetine liderlik eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Bir kilometre taşı daha tamamlanmış oldu. Yürekten tebrik ediyorum sizleri arkadaşlar" diyerek test ekibini tebrik etti.

Milli mühimmatların entegrasyonu hız kazandı

Bayraktar Kızılelma, daha önce GÖKDOĞAN hava-hava füzesi, TOLUN, TEBER-82 KGK ve LGK-82 mühimmatlarıyla gerçekleştirdiği atış testlerini başarıyla tamamladı. JET-230 süpersonik füzesi ile de hedefini başarıyla vuran Bayraktar Kızılelma'ya milli mühimmatların entegrasyonu hız kazandı. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı, böylece farklı hedeflere karşı etkinliğini artırıyor. - İSTANBUL