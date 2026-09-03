KTÜ\'de 3D baskı kongresi, 10 ülkeden 150 konuşmacıyla Trabzon\'da başladı

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) organizasyonuyla "10. Uluslararası 3D Baskı (Eklemeli İmalat) Teknolojileri ve Dijital Endüstri Kongresi" başladı.

KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede gazetecilere açıklamada bulunan KTÜ Medikal Cihaz Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (METAM) Müdürü ve Kongre Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Aslan, 10 ülkeden yaklaşık 150 konuşmacının eklemeli imalat sektöründe yenilikleri ve fikirlerini anlatacağını söyledi.

Kongrenin, eklemeli imalat ve dijital endüstri uygulamalarının yapıldığı çeşitli sektörleri kapsayan bir program olduğunu belirten Prof. Dr. Aslan, eklemeli imalat teknolojisinin gelişmekte olan ülkelerde büyük bir hacme sahip olduğunu dile getirdi.

METAM olarak sağlık uygulamalarında kişiye özel implant teknolojilerinde çalışmalar yürüttüklerine değinen Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün burada da onların örneklerini misafirlerimizle, bilim insanlarıyla beraber ticari ürünlerin nasıl fırsatlara dönüştürebileceği üzerinde yeni proje fikirlerini tartışıyoruz. Bu da bizim için bir fırsat. Bunun çok daha yaygınlaşarak bölgemize, şehrimize, ülkemize katma değerli ürünler üretmesi anlamında da değer katacağını düşünüyoruz. Hem üniversitemizde hem de diğer üniversitelerde bu anlamda proje fikirleri olan hocalarımıza destek vermek adına da çalışmalar yürütüyoruz."

Aslan, kongrenin gerçekleştirildiği merkezde, eklemeli imalat ve dijital endüstri alanında hizmet veren yaklaşık 20 firma temsilcisinin ürünlerini de sergileyeceğini kaydetti.

Havacılık, savunma sanayisi ve sağlık gibi birçok alanda faaliyet gösteren teknoloji şirketlerinin yer aldığı kongre, 5 Eylül'e kadar devam edecek.

Öte yandan kongreye farklı ülkelerden katılan akademisyenlerin çevrim içi ve yüz yüze yapacağı İngilizce sunumların ardından sonuç bildirgesi yayımlanacak.