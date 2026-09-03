KTÜ'de 3D baskı kongresi, 10 ülkeden 150 konuşmacıyla Trabzon'da başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KTÜ'de 3D baskı kongresi, 10 ülkeden 150 konuşmacıyla Trabzon'da başladı

KTÜ\'de 3D baskı kongresi, 10 ülkeden 150 konuşmacıyla Trabzon\'da başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da KTÜ ev sahipliğinde 10. Uluslararası 3D Baskı Teknolojileri ve Dijital Endüstri Kongresi başladı. Kongrede 10 ülkeden 150 konuşmacı, eklemeli imalat sektöründeki yenilikleri paylaşacak ve yaklaşık 20 firma ürünlerini sergileyecek. Etkinlik 5 Eylül'e kadar sürecek.

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) organizasyonuyla "10. Uluslararası 3D Baskı (Eklemeli İmalat) Teknolojileri ve Dijital Endüstri Kongresi" başladı.

KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede gazetecilere açıklamada bulunan KTÜ Medikal Cihaz Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (METAM) Müdürü ve Kongre Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Aslan, 10 ülkeden yaklaşık 150 konuşmacının eklemeli imalat sektöründe yenilikleri ve fikirlerini anlatacağını söyledi.

Kongrenin, eklemeli imalat ve dijital endüstri uygulamalarının yapıldığı çeşitli sektörleri kapsayan bir program olduğunu belirten Prof. Dr. Aslan, eklemeli imalat teknolojisinin gelişmekte olan ülkelerde büyük bir hacme sahip olduğunu dile getirdi.

METAM olarak sağlık uygulamalarında kişiye özel implant teknolojilerinde çalışmalar yürüttüklerine değinen Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün burada da onların örneklerini misafirlerimizle, bilim insanlarıyla beraber ticari ürünlerin nasıl fırsatlara dönüştürebileceği üzerinde yeni proje fikirlerini tartışıyoruz. Bu da bizim için bir fırsat. Bunun çok daha yaygınlaşarak bölgemize, şehrimize, ülkemize katma değerli ürünler üretmesi anlamında da değer katacağını düşünüyoruz. Hem üniversitemizde hem de diğer üniversitelerde bu anlamda proje fikirleri olan hocalarımıza destek vermek adına da çalışmalar yürütüyoruz."

Aslan, kongrenin gerçekleştirildiği merkezde, eklemeli imalat ve dijital endüstri alanında hizmet veren yaklaşık 20 firma temsilcisinin ürünlerini de sergileyeceğini kaydetti.

Havacılık, savunma sanayisi ve sağlık gibi birçok alanda faaliyet gösteren teknoloji şirketlerinin yer aldığı kongre, 5 Eylül'e kadar devam edecek.

Öte yandan kongreye farklı ülkelerden katılan akademisyenlerin çevrim içi ve yüz yüze yapacağı İngilizce sunumların ardından sonuç bildirgesi yayımlanacak.

Kaynak: AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Teknoloji, Trabzon, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji KTÜ'de 3D baskı kongresi, 10 ülkeden 150 konuşmacıyla Trabzon'da başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı
Netanyahu: Gazze’nin yüzde 60’ında işgali genişleteceğiz Netanyahu: Gazze'nin yüzde 60'ında işgali genişleteceğiz
Diyarbakır’da cipe silahlı saldırı: 2 yaralı Diyarbakır’da cipe silahlı saldırı: 2 yaralı
KKTC Başbakanı Üstel: Girne’de alabora olan gemideki kayıp bir kişinin naaşına ulaşıldı KKTC Başbakanı Üstel: Girne'de alabora olan gemideki kayıp bir kişinin naaşına ulaşıldı
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı
Adana’da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü Adana'da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü

14:53
Otomotiv dünyasında deprem 76 yıllık otomobil devi için yolun sonu göründü
Otomotiv dünyasında deprem! 76 yıllık otomobil devi için yolun sonu göründü
14:48
Fenerbahçe’de 45,5 milyon euro buhar oldu
Fenerbahçe'de 45,5 milyon euro buhar oldu
14:41
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
14:32
Altın yeniden sahnede 7 aydır böylesi görülmemişti
Altın yeniden sahnede! 7 aydır böylesi görülmemişti
13:51
AK Parti’ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış Mansur Yavaş’a övgü, geçmişe eleştiri
AK Parti'ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış! Mansur Yavaş'a övgü, geçmişe eleştiri
13:13
Turizm kentini deniz dronlarıyla vurdular Serinlemek isterken kabusu yaşadılar
Turizm kentini deniz dronlarıyla vurdular! Serinlemek isterken kabusu yaşadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 15:12:25. #7.12#
SON DAKİKA: KTÜ'de 3D baskı kongresi, 10 ülkeden 150 konuşmacıyla Trabzon'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement