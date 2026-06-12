KTÜ Öğrencilerinin Yenilikçi Projeleri Sergilendi - Son Dakika
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KTÜ Öğrencilerinin Yenilikçi Projeleri Sergilendi

KTÜ Öğrencilerinin Yenilikçi Projeleri Sergilendi
12.06.2026 15:58
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KTÜ Mühendislik Fakültesi'nde 59 proje, doğa ve elektrik sorunlarına inovatif çözümler sundu.

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin doğa ve elektrik sorunlarına çözüm sunduğu projelerin prototipleri tanıtıldı.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü fuaye alanında düzenlenen "20. Düşünden Gerçeğine Bitirme Projeleri Sergisi"nde, orman yangınlarına müdahaleden elektrikli araçların kolay şarj edilmesine, insansız hava araçlarından sağlık sektörüne kadar çeşitli başlıklarda 59 proje yer aldı.

Projeleri inceleyen Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Varol, bilginin, toplumun kullanabileceği seviyede aktarılması ve üretime geçirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Öğrencilerin, bu anlamda 4 yılda öğrendikleri teorik bilgileri toplumun kullanabileceği pratik alanlara yansıtma şeklinde projeler hazırladığını belirten Varol, sergide, tarımdan elektrikli araçlara kadar çok farklı alanlarda projelerin yer aldığını aktardı.

Mühendislik Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Alper Can Karslıoğlu ise orman yangınlarına daha erken müdahale edebilmek amacıyla, sensör kullanarak geliştirdikleri "Orman Yangınları için Hızlı Tespit ve Parsel Bazlı Erken Uyarı Sistemi"ni tanıttı.

Projeyle orman yangınlarının erken tespitini yapıp literatüre yeni şeyler kazandırmaya çalıştıklarını ifade eden Karslıoğlu, "Ormanlık alanda belirlediğimiz parsellerde alev, ısı ve duman sensörlerimiz olacak. Bunlar orman yangınını erkenden tespit edip yetkili birimlere haber verilmesini sağlıyor. Parsellerin etrafında da dispanser sistemi var. Bu da yangın anında bir parseli diğer parselden izole etmemizi sağlıyor. Su bazlı kimyasal püskürtmeye ve yangın çıkan parseli diğer parsellerden ayırmaya çalışıyor." dedi.

Öğrencilerden Eda Apdioğlu beyin sinyallerinin takibinin yapılmasını sağlayan proje, Fatmanur Aras da bisikletle hem elektrik üretmeyi hem de spor yapmayı sağladıkları proje hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Yangınları, Teknoloji, Eğitim, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji KTÜ Öğrencilerinin Yenilikçi Projeleri Sergilendi - Son Dakika

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