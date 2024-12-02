Kullanıcılara da duyuruldu! WhatsApp artık o telefonlarda çalışmayacak

Teknoloji

WhatsApp, kullanıcılarına yönelik önemli bir karar alarak, belirli eski cihazlarda uygulama desteğini sonlandıracağını duyurdu. Cihazların işletim sistemlerinin artık minimum gereksinimleri karşılamadığını belirten Meta, bu nedenle WhatsApp için bazı iPhone modellerindeki desteğini sona erdirecek.

BU MODELLERİ KULLANANLAR DİKKAT

2025 yılı itibarıyla iOS 15.1 ve öncesindeki sürümleri kullanan iPhone'lar WhatsApp desteğini kaybedecek. Bu durum, özellikle yazılım güncellemeleri sınırlı olan eski cihazların yeni özellikleri ve güvenlik önlemlerini destekleyememesinden kaynaklanıyor. Bu kapsamda öne çıkan modelleri ise iPhone 5s, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus.