Kütahya Ulu Camii\'nde Dijital Rehber Sistemi

Kütahya Valisi Musa Işın, Ulu Camii'nde hayata geçirilen Karekod Destekli Dijital Rehber Sistemi'nin hazırlanmasında görev alan eğitimcileri makamında kabul etti.

Valilikte gerçekleştirilen ziyarete, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mustafa Özünlü ile öğretmenler Işıl Özge Kılınç ve Burcu Bozkaya katıldı.

Görüşmede, Kütahya'nın önemli tarihi yapılarından biri olan Kütahya Ulu Camii bünyesinde uygulamaya alınan karekod destekli dijital rehber sistemi hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Proje kapsamında camide bulunan hat levhaları, kitabeler ve çeşitli kültürel unsurlar dijital ortama aktarılarak ziyaretçilerin karekod okutmak suretiyle eserlere ilişkin detaylı bilgilere kolay ve hızlı şekilde ulaşabilmesi sağlandı.

Tarihi ve kültürel mirasın korunması ve tanıtılmasına katkı sunan projenin önemine dikkat çeken Vali Musa Işın, çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen okul yöneticileri ve öğretmenleri tebrik etti.

Vali Işın, eğitim kurumlarının sadece akademik başarıyla değil, aynı zamanda toplumsal fayda sağlayan yenilikçi projelerle de öne çıkmasının önemine vurgu yaparak, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayan bu tür çalışmaların artarak devam etmesini temenni etti.

Ziyaret, proje sürecine ilişkin değerlendirmelerin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KÜTAHYA