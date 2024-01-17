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Lenovo YOGA Pro 14s: Yüksek Özelliklere Sahip Yeni Laptop Modeli Tanıtıldı - Son Dakika
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Lenovo YOGA Pro 14s: Yüksek Özelliklere Sahip Yeni Laptop Modeli Tanıtıldı

Lenovo, YOGA Pro 14s modelini tanıttı. Ryzen 7 işlemciden güç alan bu laptop modeli, 120Hz ekranı ve diğer özellikleriyle dikkat çekiyor. 16 ve 32 GB RAM seçenekleriyle sunulan YOGA Pro 14s, 1 TB PCIe SSD depolama alanıyla da kullanıcılarına en iyi deneyimi sunuyor. Ayrıca, 14,5 inç büyüklüğündeki ekranı, 1080p IR web kamerası ve hızlı şarj desteği gibi özelliklere sahip olan bu laptop, ince ve hafif tasarımıyla da öne çıkıyor. Fiyatları ise 801 Dolar ve 843 Dolar olarak belirlenmiş.

Lenovo YOGA Pro 14s: Yüksek Özelliklere Sahip Yeni Laptop Modeli Tanıtıldı
17.01.2024 - 10:28,  Güncelleme: 10:30
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Ülkemizde tüm dizüstü bilgisayar modelleri ile başarıyı elde eden Lenovo, bugün yeni modeli YOGA Pro 14s'i tanıttı. CES'te tanıtılan YOGA Pro modellerinin aksine Ryzen 7 işlemciden güç alan Lenovo YOGA Pro 14s, özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekti.

Lenovo YOGA Pro 14s 120Hz ekranla geliyor!

Lenovo yine yüksek özelliklere sahip bir laptop modeli ile karşımıza çıktı. CES 2024'te Intel işlemcili YOGA Pro modellerini tanıtan çıkan şirket, şimdi AMD Ryzen 7 7840HS işlemcili modelini gözler önüne sürdü. Bu işlemcinin yanında 16 ve 32 GB RAM bellek seçeneklerini de getiren YOGA Pro 14s, 1 TB PCIe SSD ile depolama alanı tarafında da kullanıcıya en iyi şekilde hitap ediyor.

Lenovo YOGA Pro 14s: Yüksek Özelliklere Sahip Yeni Laptop Modeli Tanıtıldı

İsminden de anlaşılacağı üzere 14,5 inç büyüklüğünde bir ekranla gelen YOGA Pro 14s, bu ekranda 120Hz yenileme hızı sunuyor. 3K çözünürlüğe ve 16: 10 en boy oranına sahip olan bu panel, hemen üzerinde 1080p çözünürlüklü bir IR web kamerası taşıyor. Kasanın üzerinde HDMI 2.1, USB 3.2, USB4 gibi bağlantı noktalarını taşıyan Lenovo YOGA Pro 14s, 100W hızlı şarj desteği ile geliyor. Tam şarjla 12 saatle kadar kullanım sunan cihaz, Dolby Vision desteğine de sahip.

Tüm bu özellikleri ile birlikte 1,2-1,5 kilogram ağırlığa sahip olan Lenovo YOGA Pro 14s, 15mm kalınlığında. Yani ince denilebilecek kategoride. Fiyatı ise 16 GB RAM'li model için 801 Dolar olarak seçilmiş. 32 GB RAM'li model ise 843 Dolar'a satılıyor.

Lenovo YOGA Pro 14s özellikleri!

ÖzelliklerLenovo YOGA Pro 14sİşlemciAMD Ryzen 7 7840HSRAM16 GB veya 32 GBDepolama1 TB PCIe SSDEkran14,5 inç, 120Hz, 3K çözünürlük, 16: 10 en boy oranıKamera1080p IR web kamerasıBağlantı NoktalarıHDMI 2.1, USB 3.2, USB4Şarj Desteği100W hızlı şarjPil Ömrü12 saatAğırlık1,2-1,5 kgKalınlık15 mmFiyat (16 GB RAM)801 DolarFiyat (32 GB RAM)843 Dolar

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji Lenovo YOGA Pro 14s: Yüksek Özelliklere Sahip Yeni Laptop Modeli Tanıtıldı - Son Dakika


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