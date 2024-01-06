M3 Max İşlemcili MacBook Pro UKT Videosu Yayınlandı

Apple'ın 30 Ekim'de sabaha karşı gerçekleştirdiği etkinlikte tanıttığı M3 Max işlemcisine sahip yeni MacBook Pro modelini daha önce M3 Max MacBook Pro kutu açılımı videosu ile sizlere aktarmıştık. Bu sefer SDN Kurucusu Hakkı Alkan, kullandığı süre boyunca elde ettiği deneyimi M3 Max MacBook Pro UKT videosu ile aktardı.

M3 Max MacBook Pro UKT!

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M3 Max işlemcili MacBook Pro, inanılmaz özelliklere sahip bir cihaz. 16 çekirdekli CPU, 40 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine ve 400 GBps bellek bant genişliği ile donatılmış. Bu cihaz, donanım hızlandırmalı ışın izleme özelliğiyle de dikkat çekiyor.

Video işleme ve kodlama kapasitesi oldukça etkileyici. H.264, HEVC, ProRes ve ProRes RAW formatlarını destekleyen donanım hızlandırmalı kod çözme motorları, ayrıca iki adet video kodlama motoru ve AV1 kod çözme özelliği bulunuyor. Ekran kalitesi de göz alıcı. 16.2 inç boyutundaki Liquid Retina XDR ekran, 3456×2234 çözünürlük, 1.000.000: 1 kontrast oranı, 1600 nit maksimum parlaklık ve 120 Hz ProMotion yenileme hızı sunuyor.

Esnek bellek ve depolama seçenekleri sayesinde, kullanıcılar ihtiyaçlarına uygun olarak 48 GB'dan 128 GB'a kadar bellek ve 1 TB'dan 8 TB'a kadar depolama alanı seçebilirler.

Bağlantı noktaları açısından oldukça zengin bir cihaz. SDXC kart yuvası, HDMI portu, 3.5 mm kulaklık jakı, MagSafe 3 bağlantı noktası ve üç adet Thunderbolt 4 (USB-C) bağlantı noktası bulunuyor. Ayrıca, dört adede kadar harici ekran desteği, çoklu ekran kullanımı gerektiren profesyoneller için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Ses ve klavye tarafında geniş bir destek sunuluyor. AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus ve Dolby Atmos gibi formatları destekleyen ses özellikleri ile arka aydınlatmalı klavye ve Touch ID butonu bulunuyor.

Kablosuz bağlantıda Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 desteği ile 1080p FaceTime HD kamerası da net görüntü kalitesi sunuyor. Taşınabilirlik açısından da düşünülmüş, 2.16 kg ağırlığıyla kullanıcıların rahatça taşıyabileceği bir yapıya sahip.

M3 Max işlemcili MacBook Pro, profesyoneller ve teknoloji tutkunları için mükemmel bir seçenek sunuyor. Dengeli ve güçlü özellikleriyle, pazardaki en iddialı ürünlerden biri olma potansiyeline sahip.