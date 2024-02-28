Microsoft'un Xbox Series X/ S ve Xbox One oyun konsolları için birçok yeni yapım, önümüzdeki ay itibariyle oyuncular ile buluşacak. İşte Mart 2024'te Xbox Series X/ S ve Xbox One için yeni sunulacak oyunlar…
Xbox oyun konsolları için yeni oyunlar
Önümüzdeki ay Xbox konsol oyuncularına sunulacak yeni yapımlara baktığımızda WWE 2K24 göze çarpıyor. 2K Games tarafından yayınlanan oyun, 8 Mart'ta Xbox Series X/ S ve Xbox One için piyasaya sürülecek.
Bununla beraber House Flipper 2, Planet Zoo, Prison Architect 2 ve Open Roads gibi birçok oyun da listeye bulunuyor. Tüm listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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Mart 2024 itibariyle Xbox için yeni çıkacak oyunlar şu şekilde sıralandı;
Son Dakika › Teknoloji › Mart 2024'te Xbox Series X / S ve Xbox One için yeni sunulacak oyunlar - Son Dakika Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda ettikleri Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu. Takımına güvendiğini belirten Kartal, "Takım ve oyuncularıma güveniyorum. Ders çıkardık bugünkü maçtan. Tekrar Fenerbahçe'nin nasıl futbol oynadığını herkese göstereceğiz. Sezon sonunda şampiyon olacağımıza inanıyorum" dedi. Yahudi kökenli Rothschild ailesinin 4 kuşak lideri 87 yaşındaki Jacob Rothschild, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rothschild için taziye mesajı yayınlayarak, "19. yüzyılda Baron Rothschild gelecekteki Yahudi devletinin kuruluşuna vazgeçilmez katkılarda bulundu. 20. ve 21. yüzyılda Lord Jacob Rothschild bu gururlu geleneği sürdürdü." dedi. Adana Ülkü Ocakları'nın İYİ Parti'nin Adana adayı Ayyüce Türkeş'i ihanetle suçlamasından sonra Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş'ten sert tepki geldi. MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter'i hedef alan Türkeş, ''Sizlerin Türkeş'in evladı olması imkansız, zira Türkeş o.. çocuk yapmadı hiç! Babalarınızı aramaya devam edin, fazla uzaklara değil sizi kullanan adamlara bakın, mesela domuz suratlı Semihe, mesela Sinan'ın katili çift cinsiyetli İzzetsiz ulviye'ye'' ifadelerini kullandı. Fenerbahçe taraftarı, 3-0 mağlup oldukları Ankaragücü maçı sonrası Ankaragücü'nün Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na tepki gösterdi. Belözoğlu ise Fenerbhaçeli taraftarlara kafa sallayarak yanıt verdi. Çanakkale'nin Biga ilçesinde akşamüstü saatlerinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası bu kez de gece saatlerinde 3,8 büyüklüğünde başka bir deprem meydana geldi. Saat 22.52'de meydana gelen deprem, yerin 7,19 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati'nin Meclis'te olmadığı halde yerine yoklama pusulası verildiği ortaya çıkmasının ardından Meclis Genel Kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için kapatıldı. Meclis Genel Kurulu'nun bir sonraki toplantısı 28 Şubat 2024 tarihinde yapılacak. İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan bir fabrikada büyük bir yangın çıktı. El Halil kentinde bulunan Royal Industrial Trading isimli fabrikada çıkan yangının görüntüleri kameralara yansıdı. El Halil Belediye Başkanı, ekipman ve personel eksikliği nedeniyle yangını kontrol altına alamadıklarını açıklayarak yardım çağrısı yaptı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çabalarken, fabrikanın çevresindeki tüm mahalleler boşaltıldı. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 3-0 yenilerek kupaya veda etti. Dubai'de iş insanı Murat Özdemir ile evlenen şarkıcı Ebru Gündeş'ten ilk paylaşım geldi. Eşiyle fotoğrafını yayınlayan Gündeş, ''Mutluluğumuzu paylaşan herkese teşekkürler.'' notunu düştü. Ayrıca Gündeş'in nikahtan önceki düğün konvoyu görüntülerinde üstü açık arabadan el salladığı görüldü.
TarihOyunPlatform1 MartCaptain Velvet Meteor: The Jump+ DimensionsXbox Series X/ S1 MartDynacatXbox Series X/ S1 MartM.A.D. CowsXbox Series X/ S, Xbox One1 MartU-four-ia: The Saga 2Xbox Series X/ S1 MartUnlifeXbox Series X/ S, Xbox One5 MartClassified: France '44Xbox Series X/ S5 MartExpeditions: A MudRunner GameXbox Series X/ S, Xbox One5 MartMediterranea InfernoXbox Series X/ S5 MartThe Outlast TrialsXbox Series X/ S, Xbox One6 MartHex Gambit: RespawnedXbox Series X/ S, Xbox One6 MartReveilXbox Series X/ S, Xbox One7 MartABRISS – Build to DestroyXbox Series X/ S7 MartBerserk BoyXbox Series X/ S, XBO7 MartTaxi Life: A City Driving SimulatorXbox Series X/ S7 MartTop Racer CollectionXbox Series X/ S, Xbox One8 MartUnicorn OverlordXbox Series X/ S8 MartWWE 2K24Xbox Series X/ S, Xbox One14 MartCrown Wars: The Black PrinceXbox Series X/ S14 MartHighwaterXbox Series X/ S, Xbox One15 MartOutcast: A New BeginningXbox Series X/ S15 MartPJ Masks Power Heroes: Mighty AllianceXbox Series X/ S, Xbox One19 MartLightyear FrontierXbox Series X/ S19 MartMLB The Show 24Xbox Series X/ S, Xbox One20 MartAlone in the DarkXbox Series X/ S21 MartHouse Flipper 2Xbox Series X/ S21 MartKrimsonXbox Series X/ S, Xbox One22 MartDragon's Dogma 2Xbox Series X/ S26 MartBulwark: Falconeer ChroniclesXbox Series X/ S, Xbox One26 MartPlanet ZooXbox Series X/ S26 MartPrison Architect 2Xbox Series X/ S26 MartSouth Park: Snow Day!Xbox Series X/ S28 MartMars 2120Xbox Series X/ S28 MartOpen RoadsXbox Series X/ S, Xbox One
Son Dakika › Teknoloji › Mart 2024'te Xbox Series X / S ve Xbox One için yeni sunulacak oyunlar - Son Dakika
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda ettikleri Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu. Takımına güvendiğini belirten Kartal, "Takım ve oyuncularıma güveniyorum. Ders çıkardık bugünkü maçtan. Tekrar Fenerbahçe'nin nasıl futbol oynadığını herkese göstereceğiz. Sezon sonunda şampiyon olacağımıza inanıyorum" dedi.
Yahudi kökenli Rothschild ailesinin 4 kuşak lideri 87 yaşındaki Jacob Rothschild, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rothschild için taziye mesajı yayınlayarak, "19. yüzyılda Baron Rothschild gelecekteki Yahudi devletinin kuruluşuna vazgeçilmez katkılarda bulundu. 20. ve 21. yüzyılda Lord Jacob Rothschild bu gururlu geleneği sürdürdü." dedi.
Adana Ülkü Ocakları'nın İYİ Parti'nin Adana adayı Ayyüce Türkeş'i ihanetle suçlamasından sonra Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş'ten sert tepki geldi. MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter'i hedef alan Türkeş, ''Sizlerin Türkeş'in evladı olması imkansız, zira Türkeş o.. çocuk yapmadı hiç! Babalarınızı aramaya devam edin, fazla uzaklara değil sizi kullanan adamlara bakın, mesela domuz suratlı Semihe, mesela Sinan'ın katili çift cinsiyetli İzzetsiz ulviye'ye'' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe taraftarı, 3-0 mağlup oldukları Ankaragücü maçı sonrası Ankaragücü'nün Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na tepki gösterdi. Belözoğlu ise Fenerbhaçeli taraftarlara kafa sallayarak yanıt verdi.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde akşamüstü saatlerinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası bu kez de gece saatlerinde 3,8 büyüklüğünde başka bir deprem meydana geldi. Saat 22.52'de meydana gelen deprem, yerin 7,19 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati'nin Meclis'te olmadığı halde yerine yoklama pusulası verildiği ortaya çıkmasının ardından Meclis Genel Kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için kapatıldı. Meclis Genel Kurulu'nun bir sonraki toplantısı 28 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.
İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan bir fabrikada büyük bir yangın çıktı. El Halil kentinde bulunan Royal Industrial Trading isimli fabrikada çıkan yangının görüntüleri kameralara yansıdı. El Halil Belediye Başkanı, ekipman ve personel eksikliği nedeniyle yangını kontrol altına alamadıklarını açıklayarak yardım çağrısı yaptı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çabalarken, fabrikanın çevresindeki tüm mahalleler boşaltıldı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 3-0 yenilerek kupaya veda etti.
Dubai'de iş insanı Murat Özdemir ile evlenen şarkıcı Ebru Gündeş'ten ilk paylaşım geldi. Eşiyle fotoğrafını yayınlayan Gündeş, ''Mutluluğumuzu paylaşan herkese teşekkürler.'' notunu düştü. Ayrıca Gündeş'in nikahtan önceki düğün konvoyu görüntülerinde üstü açık arabadan el salladığı görüldü.
Sizin düşünceleriniz neler ?