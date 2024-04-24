Marvel Rivals Oyununda Loki'nin Yetenekleri Gösterildi - Son Dakika
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Teknoloji

Marvel Rivals Oyununda Loki'nin Yetenekleri Gösterildi

Marvel Rivals Oyununda Loki\'nin Yetenekleri Gösterildi

NetEase Games'un yayıncılığını üstlendiği Marvel Rivals oyunu için Loki'nin yeteneklerini gösteren bir oynanış videosu paylaşıldı. Loki'nin hilekar yetenekleri oyuncuları şaşırtacak nitelikte. Videoda Loki'nin uzun menzilli saldırıları, bedenini terk edip güvenli bir yere gitme yeteneği ve başka bir karaktere dönüşerek onların yeteneklerini kazanma özelliği görülebiliyor. Oyunun çıkış tarihi henüz belirsiz ancak PC'de ücretsiz olarak sunulacak ve Mayıs ayında alfa testi süreci başlayacak.

24.04.2024 15:09
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NetEase Games'un yayıncılığını üstlendiği yeni süper kahraman nişancı oyunu Marvel Rivals için Loki'nin neler yapabildiğini gösteren bir oynanış videosu paylaştı. Hilekar Loki'nin yeteneklerinin çoğu, oyuncuların kafasını bir hayli karıştıracak gibi görünüyor.

Marvel Rivals Loki oynanış videosu: Overwatch'an Reaper'ı izliyor gibiyiz

Bu yeni fragmanda, Loki'nin etkili uzun menzilli saldırılarını görebiliyoruz, ancak yetenekleri bununla sınırlı değil. Eğer oyuncular ona çok yaklaşırlarsa, bedenini terk edip güvenli bir yere gidebiliyor.

Ayrıca yakındaki bölgelere ışınlanma gücüne de sahip olacak, bu da Overwatch 2'deki Reaper'ın yeteneğine benziyor. Loki'nin en dikkat çekici özelliği ise, başka bir karaktere dönüşmesi ve bunu yaparken onların tüm yeteneklerini kazanması. Bu da Echo'ya benziyor.

Şu anda Marvel Rivals'ın net bir çıkış tarihi yok, ancak PC'de çıktığında ücretsiz olacak. Oyunu yakında denemek isteyenler Mayıs ayına planlanan alfa testi sürecine kaydolabilirler. Testin sadece PC oyuncuları için olacağını belirtelim. Oyunda Black Panther, Spider-Man, Magneto, Doctor Strange, Groot, Iron-Man ve Scarlet Witch gibi çeşitli Marvel karakterlerini oynama şansına sahip olacağız.

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Oyunun tam sürümünün konsollara gelip gelmeyeceği şu an için belirsiz. PC oyuncuları ise oyunu hem Steam'de hem de Epic Games Store'da listelerine ekleyebilecekler.

Siz Marvel Rivals oynanış videosu hakkında ne düşünüyorsunuz? Loki'yi beğendiniz mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

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