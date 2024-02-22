Insomniac Games, Marvel's Spider-Man 2 için yeni özellikler, kostümler ve oyuncuların bağışta bulunması için hayırseverlik etkinliğinin dahil olduğu, yani dopdolu bir güncelleme olan 1.002 güncellemesini yayınlıyor.
Marvel's Spider-Man 2 güncellemesiyle yeni kostümler ve Yeni Oyun+ modu geliyor
7 Mart'ta yayınlanacak olan Güncelleme 1.002, oyuna çok sayıda geliştirme getiriyor. En çok beklenen eklemelerden biri, oyuncuların kostümlerini ve kilitli yeteneklerini yeni bir kayıt dosyasına taşımalarına olanak tanıyan Yeni Oyun+ modu. Bu mod, daha zor bir oyunda becerilerini test etmek isteyenler için bir meydan okuma sunuyor.
Güncellemede yer alan yeni kostümler arasında hem Peter Parker hem de Miles Morales için Marvel's Hellfire Gala görünümleri yer alıyor ve daha da fazla özelleştirme seçeneği sunuyor. Ayrıca oyuncular, Ultimate Levels ve Golden Gadget kostümlerinin yanı sıra Simbiyot yetenekleri için özel renkler de bekleyebiliyor.
Hepsi bu kadar da değil. Insomniac Games ayrıca Fotoğraf Modu geliştirmeleriyle Marvel's Spider-Man 2 'de oyunun hikayesini tamamladıktan sonra günün saatini değiştirmeye olanak tanıyor. Sesli açıklamalar ve ekran okuyucu gibi geliştirilmiş erişilebilirlik seçenekleri de geliyor.
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Oyuncular Fly N' Fresh Suit Pack'i erken erişim olarak satın almak için 5 dolar bağışta bulunma seçeneğine sahip olacaklar. ABD'de 5 Nisan'dan önce yapılan tüm bağışlar, düşük gelirli ve yeterince temsil edilmeyen öğrencilerin oyun endüstrisinde kariyer yapmalarına yardımcı olmaya adanmış bir hayır kurumu olan Gameheads'e fayda sağlayacak. Bu kostümler daha sonra tüm Spider-Man 2 sahiplerine ücretsiz olarak sunulacak.
1.002 güncellemesi dediğimiz gibi 7 Mart'ta yayınlanacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Marvel's Spider-Man 2 için 1.002 Güncellemesi Yayınlandı - Son Dakika
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