 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mazda ve Toyota ortak bilgi-eğlence sistemi geliştirecek - Son Dakika
Üye Girişi

Mazda ve Toyota ortak bilgi-eğlence sistemi geliştirecek

Otomotiv dünyasında rekabet artarken, Mazda ve Toyota yeni nesil araç içi bilgi-eğlence ve kontrol sistemleri geliştirmek için ortaklık kurdu. İki şirketin iş birliği sayesinde masraflar yüzde 70 oranında düşecek ve otomobil üreticileri gelişmiş sürücü yardımı, eğlence özellikleri gibi alanlarda birlikte hareket edecek. Ayrıca Mazda, Toyota'nın ekonomisinden yararlanarak elektrikli araç sistemlerini geliştirmeyi hedefliyor.

Mazda ve Toyota ortak bilgi-eğlence sistemi geliştirecek
13.01.2024 - 18:29,
Abone Ol

Otomotiv dünyasında rekabet artarken, araçlar da daha akıllı hale gelmeye başladı. Bu kapsamda Mazda ve Toyota ortaklıklarını genişlettiğini duyurdu. İki şirket, yeni nesil araç içi bilgi-eğlence ve kontrol sistemleri geliştirmeyi planladığını açıkladı.

Mazda ve Toyota ortak bilgi-eğlence sistemi geliştirecek

Mazda Başkanı Masahiro Moro, Toyota ile iş birliğinin elektrikli araç sistemlerinin geliştirme masraflarını azaltacağını söyledi. Başkan Moro'ya göre, ortaklık sayesinde iki şirket için masraflar yüzde 70 oranında düşüş yaşayacak.

Mazda ve Toyota ortak bilgi-eğlence sistemi geliştirecek

Bazı otomobil üreticileri şu anda sadece gelişmiş sürücü yardımı ve eğlence özelliklerine yönelik yazılımlar için yılda 2,2 milyar dolar harcıyor. Mazda ve Toyota ortaklığı, bu masrafların iki şirkete bölüneceği anlamına geliyor.

13212312213

Mazda, iş birliği yoluyla Toyota'nın devasa ekonomisinden yararlanmayı umuyor. Ortaklık kapsamında 2027 yılına kadar Mazda'nın elektrikli araçlarındaki sistemlerin Toyota ile yüzde 90 oranında aynı olması planlanıyor.

Bu hamle ile otomobil üreticileri; otomatik sürüş, siber güvenlik ve kablosuz güncellemeler gibi alanlarda birlikte hareket edecek. Mazda ve Toyota, elektrikli araçlar için gerekli olan elektronik ve ağ teknolojilerini kaynaklarını bir araya getirerek geliştirecek.

Mazda ve Toyota ortak bilgi-eğlence sistemi geliştirecek

Mazda Başkanı Masahiro Moro ayrıca Çin'deki otomobil satışlarının yüzde 70'ini elektrikli araçların oluşturduğunu ifade etti. Bu da Mazda'nın elektrik ve plug-in hibrit modellerine yönelik ilginin arttığını gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Mazda, Otomobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Mazda ve Toyota ortak bilgi-eğlence sistemi geliştirecek - Son Dakika


18:29
Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:08
İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:30
AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
17:01
CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59
Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37
Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü

Son Dakika
18:29 Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:08 İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:30 AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
17:01 CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59 Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37 Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz
16:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21 Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:20 Bakan Özhaseki'den Kahramanmaraşlı şehidimizin ailesiyle ilgili açıklama: Kendi istekleriyle konteyneri depo olarak kullanıp çadırda kalıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 19:03:20. #1.12#
SON DAKİKA: Mazda ve Toyota ortak bilgi-eğlence sistemi geliştirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement